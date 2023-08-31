Минобороны России заявило об уничтожении полевого лагеря подготовки военнослужащих ВСУ

Минобороны России сообщает об активных действиях на Купянском направлении подразделений «Западной» группировки войск. Фото: Александр Река/ТАСС

Минобороны России сообщает об активных действиях на Купянском направлении подразделений «Западной» группировки войск.

«В ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшено положение по переднему краю. За сутки в пять контратаках противник потерял более 50 военнослужащих штурмовых отрядов 68-й егерской, 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сергеевка и Новоегоровка Луганской Народной Республики», - сообщил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант рассказал о потерях ВСУ на других участках линии боевого соприкосновения: на Донецком направлении в шести атаках штурмовые группы ВСУ потеряли до 365 украинских военнослужащих, на Запорожском в огне наших тяжелых огнеметных систем ВСУ сожгли до 85 десантников, на Краснолиманском до 55, на Южно-Донецком до 100, на Херсонском до 20.

Кроме 675 военнослужащих ВСУ лишилось за сутки складов с боеприпасами 121-й бригады территориальной обороны, 47-й, 54-ой, 66-ой и 72-ой механизированных бригад ВСУ, трех боевых машин пехоты «Bradley» производства США, двух бронетранспортеров, 32 автомобилей, двух польских самоходок «Krab», американских артиллерийских систем М777 и М119, боевой машины реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства, а также множества другого вооружения советского образца.

За это время оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками в Славянске уничтожен зенитный ракетный комплекс С-200 ВСУ, а в Угледаре и Селидово пункт управления 72-й механизированной бригады ВСУ и полевой лагерь подготовки украинских военнослужащих. Артиллерией нашей группировки также поражена живая сила и военная техника ВСУ в 128 районах.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной обороны, которые перехватили два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, две управляемые авиабомбы JDAM, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США и 32 украинских беспилотника.

Похоже, что ВСУ подняло в небо против наших воинов все, что имели. Среди сбитых дронов оказался даже советский Ту-141 «Стриж».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Минобороны России отмечают мужество и профессионализм при выполнении боевых задач военнослужащего группировки войск «Восток», командира артиллерийского орудия танковой бригады группировки младшего сержанта Андрея Спиридонова. В составе подразделения он выполняет задачи по огневому поражению живой силы и техники ВСУ, а также корректировке стрельбы на одном из участков Южно-Донецкого направления.

Так, в ходе одного из боев расчет под командованием младшего сержанта Спиридонова, несмотря на непрерывное огневое воздействие противника, сумел за короткое время точно поразить несколько артиллерийских орудий украинских войск и уничтожить свыше 10 националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6266 - беспилотных летательных аппаратов.

434 - зенитных ракетных комплекса.

11578 - танков и других боевых бронированных машин.

1147 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6145 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12570 - единиц специальной военной автомобильной техники.