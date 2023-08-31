ВКонтакте и Сменка превратят школьное пространство в технологичную мультимедийную студию

ВКонтакте вместе с социальным движением Сменка запускают конкурс для школьников. Победители бесплатно получат отремонтированный актовый зал, который станет мультимедийной студией и площадкой для генерации контента. Это поможет разнообразить учебный процесс. На открытие творческой студии в школу приедет певица и блогер Юлия Гаврилина.

Конкурс пройдёт в два этапа. Сперва школьникам нужно выполнить творческое задание: приём заявок начинается 1 сентября, в День знаний, и продлится до 1 октября. Рассматриваются работы в видеоформате длительностью до пяти минут: это может быть танец, стихотворение, песня, рассказ о рисунке — или веб-сериал, музыкальный клип и короткий метр.

Творческие работы нужно опубликовать в специальном сервисе ВКонтакте, а потом поделиться ими в своём профиле в соцсети. Самые активные участники пройдут во второй этап, где у них возьмут интервью эксперты Сменки. По итогам общения определится победитель — лидирующая школа получит бесплатный ремонт и попадёт в шоу Сменки, которое будет опубликовано в сообществе проекта ВКонтакте.

Инна Походня, вице-президент по маркетингу VK:

«Школьники всегда были самыми продвинутыми пользователями новых технологий. Мы считаем, что детям нужно давать максимум инструментов для развития и раскрытия талантов в уже привычном цифровом формате. С помощью конкурса мы хотим создать современное и технологичное пространство для самовыражения в одной из российских школ: объединить продвинутые технологии VK с живыми эмоциями, доступными офлайн».

Сменка — это социальное движение в сфере образования. За последние несколько лет Сменка преобразила школы Пензы, Санкт-Петербурга, городов Алтая и Удмуртии. Обновление становится основой для шоу в соцсетях.

Ранее ВКонтакте и образовательный сервис Учёба.ру провели бесплатный онлайн-марафон «Неделя поступления» для выпускников девятых и одиннадцатых классов. Будущие студенты смогли поближе познакомиться с ведущими учебными заведениями России, выбрать вуз или колледж для обучения и получить помощь в составлении плана поступления.