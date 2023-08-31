«Русские своих не бросают!»: В премьерном трейлере продолжения «Гардемаринов» Харатьян душит Боярского, а Суворов ведет в бой солдат

Кадр из фильма

«КП» уже не раз писала о продолжении знаменитой советской саги про гардемаринов, которую снимает Светлана Дружинина. Судя по всему, Дмитрий Харатьян, по-прежнему играющий Алексея Корсака, не обманул, когда говорил про ноябрьские даты премьеры сразу двух частей проекта: «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война», потому что накануне вышел первый трейлер фильма, а это значит — премьера не за горами.

Кадр из фильма

В свежем ролике можно оценить масштаб обеих картин, снятых в живописных бухтах Крыма, Переяславле-Залесском и Ленинградской области. На кадрах видно, что пожилые гардемарины еще ого-го: Павел Горин (Александр Домогаров) с Никитой Оленевым (Михаил Мамаев) десантируются и штурмуют турков, а Лешка Корсак навязывает бой на шпагах духу (!) шевалье де Брильи (Михаил Боярский), а потом и душит его, пытаясь выяснить, где сын.

Кадр из фильма

Сюжет двух новых картин режиссер Светлана Дружинина считает довольно актуальным, ведь он касается претензий «западных партнеров» на Крым в XVIII веке. Несмотря на Манифест российской Екатерины II (Кристина Орбакайте) и Кючук-Кайнарджийский мирный договор, которые навсегда соединили Крым с Россией, интриги приводят к очередному обострению отношений Российской империи с Османской империей и пропажей внебрачного сына императрицы Алексеем Бобринским (Никита Пресняков).

В трейлере видны и погони на лошадях, и батальные сцены, ведь во втором фильме («Гардемарины 1787. Война») зритель увидит противостояние нашей армии турецким захватчикам. Битву под Кинбурном прорабатывает и лично ведет солдат в бой великий полководец Александр Суворов.

Кадр из фильма

Будут и битвы на воде: абордаж и перестрелки ядрами, которые искусно ловит slow motion камера. Злободневности фильмам прибавляет и нынешний исторический контекст: Михаил Мамаев ушел в зону СВО и буквально сейчас защищает там честь родины, как и его герой. А звучащий в «Гардемаринах» духоподъемный девиз суворовцев и кадетов «Жизнь — Родине, честь — никому» переводит проект бессмертное историческое измерение, связывая события XVIII и XXI веков. Интересно, что ставшая особенно популярной в последнее время фраза «Русские своих не бросают!» звучит из уст французского злодея шевалье де Брильи, который чинит козни гардемаринам даже после гибели. Реплику «Не может русский человек без креста» (переложение мысли Достоевского о том, что «русский человек без веры — дрянь») произносит сын Алексея Корсака — Саша (Андрей Лаптев). А слова из молитвы преподобного Макария «Да будет тако!» — все главные герои — ударив по рукам в мушкетерском стиле.

Кадр из фильма

Официально объявлены и даты премьеры проекта: «Гардемарины 1787. Мир» выйдет в прокат 5 октября 2023 года, «Гардемарины 1787. Война» зрители увидят в кинотеатрах страны 16 ноября 2023 года.