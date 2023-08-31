Тамара Глоба прогнозирует судьбоносный сентябрь 2023: Произойдут истории, которые будут волновать весь мир

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Самый популярный астролог в стране Тамара Глоба записала новый видеопрогноз.

Мы прослушали свежий гороскоп от Тамары Глоба и выделили интересные фрагменты – советы астролога.

ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНТЯБРЯ

- Сентябрь месяц Девы, он подводит итоги лета и первой половины года. Наступает период осени после дня осеннего равноденствия (23.09).

- В сентябре произойдет много важных событий, которые меняют расстановку сил. Будут разрушаться привычные союзы и создаваться новые. Период, когда во многом вопросы справедливости обретут новые формы. В первой половине сентябре будет переоценка сил и расстановка сил, которые касаются политики, науки, а также военных вопросов. Это период, когда будет много скандальных историй, связанных с политикой; судебных историй, историй крупных, которые будут волновать весь мир. Конечно, это коснется и личных проблем.

- Возможны наводнения, пожары, оползни.

- Все что связано с перелетами требует повышенного внимания. Обращайте внимания на дни повышенной аварийности.

- Если вы держитесь за своих близких, то во многом сохраните успех и продвинетесь вперед.

- Повезет в этом месяце тем: кто ищет справедливость, кто занимается своим делом, кто работает на свое благо и на благо общества. Люди, которые идут вперед и видят цель и верят в себя – обретут успех. Также те, кто занимается конкретной практической деятельностью. Месяц удачен для ученых, для учащихся, а также для людей, которые собирают урожай и занимаются простыми земными делами. Месяц удачен для начинаний, касающихся интеллектуальных вопросов.

- Главное выбор между личным и общественным. Пройдете с успехом многие перипетии сентября если будете помнить: красота в глазах смотрящего; сила в вере в себя - если вы верите в дело, которым занимаетесь, в себя самого – то пройдете любые проблемы.

Дни повышенной аварийности. И дни, которые требуют повышенного внимания: 3 сентября, ночь с 7-го на 8-е, 10, 12, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, и 29 сентября.

Тамара Глоба составила новый большой астропрогноз. Фото: СОЦСЕТИ

ПРОГНОЗ НА СЕНТЯБРЬ 2023 ГОДА

ОВЕН

Сентябрь потребует большого внимания к работе. Будете заниматься делами, которые вполне возможно, что вам не очень нравятся, но во многом принесут полезный опыт и знания. То, что уже умели и знали теперь пригодится, особенно в первой половине месяца и это принесет вам хорошие материальные средства. Дела, которые начнете во второй половине месяца будут важны для дальнейшего продвижения. Но практически весь месяц люди будут ждать от вас помощи – будет активный период, который потребует сил. Постарайтесь не сбрасывать раздражение на окружающих, потому что любящие вас люди попытаются во всем помогать. Будьте осторожны в агрессии, ни в коем случае не затевайте скандалы. Месяц удачен для любви, продвижения своих интересов и личных дел.

ТЕЛЕЦ

Месяц принесет удачные события в плане детей, их продвижения. Придется переоценивать многие ситуации: где учиться, чем заниматься, как реализовать планы детей, а также свои. Месяц хорош для отдыха с любимыми людьми; для дизайна дома; чтобы обустроить жилье. Удачный период в плане работы: все что было связано с прежними занятиями теперь будет востребовано – вернется старая работа, прежние дела и придет за них компенсация. Также появятся новые возможности, новая работа даст возможности продвижения вперед. Период удачен, чтобы помогать друзьям.

БЛИЗНЕЦЫ

Все что происходит дома будет играть огромную роль: сконцентрируйте внимания на мелочах, в том числе на бытовой технике. А также на том, что происходит вокруг вашего дома и с вашими родными. Время успешно: для выступлений; для дел, которые касаются любви; интересных встреч и знакомств, для личного успеха; для спорта. Вернутся старые связи, нарушат во многом ваш привычный покой; появятся идеи возродить прежние творческие или деловые проекты. Но будьте очень внимательны и просчитайте все как следует – только со второй половины месяца появятся реальные возможности.

РАК

Интересный период. Много поездок, важные встречи, интересные знакомства. Встречи с родными людьми. В первой половине месяца много встреч посвящены прошлому – период переоценки знаний опыта, вернутся люди их прошлого которым вы когда-то помогали, которые когда-то сделали что-то важное – продвинули ваши дела, идеи. Теперь совместными усилиями вы придумаете что-то новое, этот период удачен во второй половине месяца. Хорошее время для обучения, преподавания; для дел, которые запланируете с друзьями. А также для новых возможностей, которые касаются знаний, опыта, получения полезной информации и заработков. Отличное время для ремонта; для покупок. Удачный период чтобы продемонстрировать обаяние и помогать другим людям.

ЛЕВ

Для рожденных под знаком Льва сентябрь довольно бурный период. Много поездок, путешествий, дороги могут быть экстремальными – потому следите внимательно за событиями, которые происходят вокруг вас. Близким людям понадобится помощь: поддержка, которую вы окажете будет важна и для вас. Люди из прошлого (старые знакомые) будут поддерживать во всех делах, совместные дороги принесут успех. Удачный период также, чтобы заняться вопросами моды, красоты, блеснуть талантами, и продвигаться перед на основе личных возможностей и обаяния. Удачное время для заработков: в первой половине месяца деньги придут от того, что уже было сделано, а от того, что вы начнете во второй половине сентября деньги придут тогда же. Удачное время для знакомств, хороших связей. В конце месяца исключите случайные связи, ни в коем случае не связывайтесь с авантюристами – они изменят вашу личную жизнь в худшую сторону. Отличный период для зачатия или беременности.

ДЕВА

Месяц выбора. Он потребует внимания к личным делам, к планам, которые вынашиваете; к знаниям, которые собираете и хотите получить. Продумайте внимательно то, что важно для вас в вашей жизни. Станет выбор между личными интересами и общественными. Будете пытаться активно заработать нужные вам деньги. И в этом будут помогать любящие друзья. Обязательно действуйте сообща – потому что в коллективной деятельности получите большие успехи. Придет успех, который касается дальних (старых)дорог, поездки принесут большое счастье.

ВЕСЫ

Нужно продумать все что было прожито ранее - это время, которое касается событий лета. Придет переоценка событий, информации и людей, которые были вокруг. За спиной слухи, сплетни. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг - есть опасности краж и обманов. Но в то же время успешный период в плане личных дел. Друзья будут помогать. Но постарайтесь не брать на себя то, что не осилите – берите только ту работу, которая по плечу. Поддержка друзей и тех, кто готов идти с вами в будущее будет ценной, но опирайтесь на личности, на людей четных. Вопросы справедливости, которые будут главными для вас в этом месяце решайте правильно - идите своим путем, но прислушайтесь и к тем, кто говорит неудобную правду. Семья сыграет большую роль.

СКОРПИОН

Период, когда во многом вы будете следовать советам друзей - советуйтесь с теми, кто обладает рациональным мышлением. Не идите на поводу эмоций: таким образом можете разрушить важные вещи в текущий период. Следите за своим здоровьем, помогайте семье. Только в семье, в коллективной работе с людьми, которые ответственно относятся к делу, рационально подходят ко многим вопросам жизни – выстроите планы на будущее. Многие дела из прошлого состоятся в первой половине месяца, во второй половине месяца возьмете на себя новые дела, социальную ответственность. Помощь окружающим будет очень важна.

СТРЕЛЕЦ

Стараетесь получить реванш за события, которые волновали все лето. Это работа, это попытка у начальства отбить необходимые деньги, получить то, что важно для ваших работников. Но во многом ваши надежды не состоятся. Но в начале месяца будет часть успеха. Период хорош тем, что к вам вернутся работники, люди из прошлого, которые вам помогали и с ними будете продвигать свои дела вперед во второй половине месяца. Период удачен для работы, для продумывания новых возможностей – по деталям, по мелочам. Самое главное для вас – сентябрь период дружбы и люби. С друзьями вы строите планы на будущее, которые исходят из ваших прошлых проектов. Зачатие, построение новых отношений в сентябре вполне возможно. В сентябре вас ждет успех в любви, в творчестве, в активной общественной деятельности, а также в умении повести за собой людей, которые вас хорошо знают и ценят.

КОЗЕРОГ

Сентябрь очень важный период, когда вы будете заниматься делами семьи, близких, поставите перед собой новые цели, которые исходят из прежних. Но это и время когда не стоит играть в азартные игры. Не стоит менять «на переправе» любимых и друзей, будьте внимательны и верны к тем, кто с вами уже давно. Практическая деятельность принесет успех и в материальных делах, и в том, что планируете на будущее. Хорошее время для продвижения идей.

ВОДОЛЕЙ

Необходима экономия, внимательно распределяйте деньги. Необходимо чему-то поучиться. Пригодятся и прежние знания, опыт – то, чему научились когда-то теперь станет для вас важным. Люди издалека будут стимулировать вас на продвижение вперед. Но близкие люди гораздо важнее, потому следите за тем, что происходит вокруг.

РЫБЫ

Много времени посвятите семье, людям, которые важны в вашей жизни. Удачный период для творчества, обучения, преподавания, для литературной деятельности. Вернуться старые друзья, прежние проекты - многие из них принесут успех в первую неделю месяца. Многое чем занимаетесь в этом месяце может принести финансовый успех. Но и расходов на необходимое будет тоже немало. Конец месяца - обратите внимание на здоровье, поддержите любимых. Рыбам в этом месяце важно не ссорится с любимыми: помните, что есть вечные ценности и они важнее всего.