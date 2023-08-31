В России появился первый сервис по защите от телефонных мошенников с возвратом средств

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Проблема телефонных мошенников становится все острее: по информации Центробанка, только во II квартале 2023-го злоумышленники совершили 279,7 тыс. операций без согласия клиентов на сумму 3,6 млрд рублей. При этом кредитные организации возместили клиентам 4,5% этой суммы. В этой ситуации Тинькофф первым из российских банков объявил о запуске нового бесплатного сервиса «Защитим или вернем деньги». В компании обещают, что с помощью современных технологий уберегут средства клиентов от похищения. Если защита по каким-то причинам не сработает, и человек все же лишится денег из-за телефонных воров, Тинькофф компенсирует ему украденную сумму.

Средства вернутся на счет пострадавшего вне зависимости от того, в какой банк их перечислили аферисты. При этом защита Тинькофф распространяется не только на перевод денег, но и на другие случаи мошенничества: если у клиента похитили реквизиты карты, коды доступа в мобильное приложение и интернет-банк либо сняли деньги со счета в банкомате. Для возврата средств не нужно решение суда, похищенную сумму в банке обещают вернуть в течение одного рабочего дня.

«Мошенники используют все доступные технологии, чтобы обманывать людей, - комментирует руководитель Центра экосистемной безопасности Тинькофф Алексей Бакланов. - Они создают масштабные колл-центры, специальные интерфейсы по типу облачных баз данных, в которых мгновенно можно изготовить поддельное удостоверение госорганов или учреждений, получить сведения о последних актуальных сценариях развода и доступ к персональным данным. Жертвами становятся люди любого возраста и уровня образования, поэтому так важно было исключить человеческий фактор, не дать мошенникам возможность втереться в доверие - прервать разговор и предотвратить потери».

Вопрос компенсации средств, украденных телефонными мошенниками, активно обсуждается на законодательном уровне. С июля 2024 года банки должны будут возмещать гражданам средства, если деньги были переведены без их согласия на мошеннический счет, который числится в базе ЦБ РФ «О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». При этом, переводы – только один из способов потерь средств телефонной социальной инженерии. Законопроект пока не предусматривает случаи, когда мошенники обманом заставили клиента, например, передать доступ к личному кабинету или снял деньги и положил на якобы страховой счет. Такому сценарию особенно подвержены люди пожилого возраста.

Законодательная инициатива принадлежит председателю комитета ГД РФ по финансовому рынку Анатолию Аксакову. «По законопроекту, который мы продвигаем, все переводы должны быть возвращены гражданину, даже если он сам перевел деньги под воздействием социальной инженерии. Один момент, который там не прописан, касается тех случаев, когда злоумышленники не находятся в базе ЦБ. У регулятора огромная база данных, она исчисляется сотнями тысяч номеров. Если технологии Тинькофф позволяют выявлять злоумышленников вне соответствующей базы данных, я только приветствую. Вполне возможно, их ноу-хау позволяют автоматически определять, что на другом конце злоумышленник», – считает Аксаков.

При работе сервиса «Защитим или вернем деньги» используются четыре уровня защиты. Первый - определитель номера, предупреждающий, кто именно звонит: мошенник или спамер. База данных подозрительных телефонных номеров постоянно пополняется в режиме реального времени. Второй - защита звонков: она подключается, если номер указан в банке в качестве контактного. Третий уровень – защита переводов, помогающая обезопасить операции выше определенной суммы. Для того, чтобы перевести средства сверх лимита, потребуется проверка с помощью селфи, смс-сообщения или звонка из колл-центра. И, наконец, еще один уровень защиты - блокировка подозрительных транзакций. С помощью технологий искусственного интеллекта и фрод-мониторинга система проверки автоматически анализирует все операции и в случае нетипичной операций подает сигнал для ее блокировки. Тревожными «звоночками» для системы являются необычные для клиентов действия: нестандартный вход в мобильное приложение банка, новое устройство, нетипичные для клиента платежи и многое другое.

Сервис работает на технологиях Тинькофф Защиты, в основе которых лежат алгоритмы банковской антимошеннической платформы и собственного телеком-оператора «Тинькофф Мобайл».

По словам представителей, именно синергия банка и телеком-оператора в экосистеме Тинькофф позволяет оградить клиентов от мошенников, выявлять злоумышленников во время звонка с вероятностью более 99% и минимизировать риск последующей кражи денежных средств.

«Компания, естественно, не занимается меценатством. Если она гарантирует с вероятностью 99% беспроблемное прохождение финансовых средств, значит, имеет все силы для того, чтобы это осуществить, - считает гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков. - На мой взгляд, "Тинькофф" объединяет возможности и мобильного оператора, и банковской структуры, то есть при помощи big data они могут анализировать не только номерные емкости на предмет спамеров и людей, которые совершают противоправные действия, но и со стороны банка отслеживать спорные и сомнительные транзакции, какие-то направления и блокировать их изначально».