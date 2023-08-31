Треть россиян предлагают ввести единую форму для учителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября все школьники России должны будут ходить на уроки исключительно в форме. Правда, какая будет форма, сможет определять сама школа. Однако некоторые родители посчитали, что единую форму следует ввести и для учителей. К примеру, у врачей или сотрудников полиции форма есть, должна быть и у педагогов. Такого мнения придерживаются треть россиян, свидетельствуют результаты опроса сайта KP.RU.

«Лучше, конечно, для всех школ единая форма, и пусть это возьмет на себя министерство образования», - рассуждает участник опроса.

«Да, нужна. Аналогичная, скажем, прокурорской», - предлагает другой.

«Введение формы в школах – это, конечно, правильно, но и учителя должны соответствовать, поэтому считаю, что и учителю нужна форма», - рассуждает третья.

Однако большинство участников исследования (55%) все же считают, что форма для учителей – лишнее, но деловой стиль в одежде для них обязателен. По мнению родителей, неправильно, если учитель носит слишком глубокое декольте или слишком яркие и пестрые вещи. Нужна сдержанность и строгость, чтобы и дети и сам педагог имели правильный настрой.

«Деловой стиль нужен для учителей однозначно, но не единая форма», - делится мнением участница опроса.

Нашлись и 6% россиян, которые считают, что одежда для учителя не главное, лишь бы хорошо знал предмет, умел найти подход к детям, а одевается пусть как хочет, хоть в рваные джинсы.

Оставшиеся же 6% опрошенных добавили, что вообще выступают против формы в школе. Не только для учителей, но для школьников. Считают такие ограничения неразумными, тем более что покупка особой одежды для занятий ощутимо бьет по родительскому кошельку.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 9,4 тысячи человек.