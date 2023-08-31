Путин открыл самый северный мост через Енисей

В четверг Владимир Путин вместе с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым из ситуационного центра Кремля провел совещание по развитию сибирского региона. Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В четверг Владимир Путин вместе с врио губернатора Красноярского края Михаилом Котюковым из ситуационного центра Кремля провел совещание по развитию сибирского региона. Президент на мероприятие пришел явно в приподнятом настроении.

- Уже поздновато у вас там, смотрю, рабочие стоят. Он говорит, они ребята крепкие, привыкли работать и днём, и ночью, раньше времени сдали мост, о котором мы сегодня будем говорить, и в деньги даже уложились, что не всегда бывает. Поэтому Антона Германовича (Силуанова – Ред.) можно успокоить, всё в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет, - шутливо заявил глава страны.

Речь о новой переправе через Енисей. 31 августа открыли движение по мосту в районе поселка Высокогорский.

- Это самый северный мост через Енисей, и с его открытием будет налажена круглогодичная связь с Североенисейским районом, с одним из крупнейших центров нашей золотодобывающей промышленности, - подчеркнул Владимир Владимирович.

Котюков отметил, что в тех местах добывается четверть золота страны. И круглогодиная переправа подстегнет развитие экономики.

Президент спросил у рабочих, при каких температурах им пришлось строить мост. Те ответили, что зимой было до минус 50. А летом до плюс 40. Впрочем, строители заверили, что им не привыкать.

Путин отметил, что для развития Красноярского края надо делать упор на глубокую переработку сырья и работать над привлечением квалифицированных специалистов. Внимания требует логистика - необходимо помогать расширению Транссиба и развитию Севморпути.

Кроме этого российский лидер поручил не забывать про газификацию.

- Особое направление работы - это газификация Красноярского края. Как говорят специалисты, ее можно провести как на базе мощности проектируемого газопровода "Сила Сибири - 2", так и в качестве независимого проекта, - подчеркнул Владимир Владимирович.