В Кузбассе открыли 6 новых медицинских пунктов и обновили оборудование

Для кузбасских медиков приобрели новые компьютеры на 32,5 млн рублей. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Качественная и своевременная медицинская помощь должна быть доступна всем без исключения: и жителям больших городов, и пациентам в сельской местности. В Кузбассе эту инициативу успешно претворяют в жизнь. В регионе открыли шесть новых, оснащенных современных оборудованием медицинских пунктов. Теперь жители Ижморского, Чебулинского и Тисульского округов в любой момент могут прийти на осмотр или проконсультироваться у специалистов.

Пять фельдшерско-акушерских пунктов и одна амбулатория были построены в рамках модернизации первичного звена нацпроекта «Здравоохранение», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Стоимость каждого объекта – около 7 миллионов рублей.

«Мы приводим первичное звено здравоохранения региона к единому стандарту, чтобы жители всех населенных пунктов, даже удаленных от столиц агломераций, получали качественную и своевременную помощь, а медицинские работники трудились в современных условиях, - рассказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. - Также все сельские медпункты мы подключаем к интернету, чтобы сельские специалисты имели возможность проводить онлайн-консультации с коллегами ведущих клиник Кузбасса, а пациенты получали рецепты и больничные листы в электронном виде».

В Чебулинском округе современные медпункты появились в поселках Первый и Новоивановский, а также в деревне Орлово-Розово. Пациентами трех новых ФАПов стали около тысячи жителей муниципалитета, из которых 177 – дети. В сельские медпункты будут регулярно приезжать бригады специалистов районной поликлиники.

В регионе для сельских пациентов открылись шесть новых медицинских пунктов. Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В селе Большой Барандат Тисульского округа построили врачебную амбулаторию. В ней будут обслуживаться более тысячи человек, живущих в поселке и в восьми ближайших населенных пунктах. Медицинское учреждение оснастили всей необходимой техникой и оборудовали в нем дневной стационар.

«Чистая, светлая амбулатория имеет новое профессиональное оборудование, где мы будем проводить диспансеризацию, вакцинацию, оказывать всю необходимую помощь. В таких условиях работать — одно удовольствие», - отметила заведующая Барандатской амбулаторией Марина Маслова.

В деревне Дворниково Тисульского округа до недавнего времени медпункт находился в плачевном состоянии. На смену аварийному зданию пришел модульный фельдшерско-акушерский пункт: в нем будут наблюдаться более 180 жителей, в том числе 31 ребенок. А в селе Берикуль Ижморского округа долгое время не было постоянного медицинского работника. За медицинской помощью пациентам приходилось ездить за 40 километров в районную больницу. Построенный в селе новый фельдшерско-акушерский пункт решил эту проблему. Жителей села в новом ФАПе будет принимать молодой специалист.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе также обновляется техника. Для медицинских учреждений Кузбасса приобрели современные компьютеры с отечественным программным обеспечением. На эту покупку из бюджета выделили 32,5 миллиона рублей.

«Мы продолжаем закупать в наши больницы и поликлиники новое оборудование, в том числе современные компьютеры. Это будет способствовать цифровизации здравоохранения Кузбасса, а следовательно - повышению качества и доступности медицинской помощи. Цифровизация помогает освободить наших медиков от рутинных задач, сделать работу максимально эффективной в интересах пациентов», - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Новые компьютеры помогают врачам вести электронные медкарты пациентов, выписывать направления на обследование и рецепты на лекарства, а также пользоваться центральным архивом медицинских изображений. Кроме того, в регионе успешно внедряется телемедицина: кузбасские врачи проводят консультации со специалистами областных и федеральных клиник, удаленно знакомятся с историями болезней пациентов и корректируют процесс лечения.

Цифровую технику в кузбасских больницах и поликлиниках обновляют регулярно. В прошлом году учреждения здравоохранения региона получили 150 компьютеров и 90 единиц оргтехники.