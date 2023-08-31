Герой спецоперации «Z» старшина 1-ой статьи Зуйко убил одним выстрелом «двух зайцев»

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Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Победа — враг войны», - говорил воинам генералиссимус Александр Суворов. А еще русский полководец замечал: «Дисциплина — мать победы».

СПАС ЖИЗНИ РАНЕНЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Лейтенант медицинской службы Никита ИЩЕНКО

«Помощник начальника медицинской службы лейтенант медицинской службы Никита Ищенко обеспечивал оказание медицинской помощи военнослужащим мотострелкового соединения, ведущего оборонительные бои. Противник перешел в наступление при огневой поддержке артиллерии, в том числе по позициям российских войск был нанесен удар ракетный удар. Находясь на эвакуационном пункте, Ищенко увидел пожар и детонацию на позициях российских войск. Оценив обстановку незамедлительно собрал группу эвакуации и выдвинулся к позициям российских войск, подвергшихся обстрелу. Несмотря на продолжающийся артиллерийский обстрел, Никита оказывал первую доврачебную помощь пострадавшим и организовал эвакуацию раненых в безопасный район. Благодаря высокому профессионализму, мужеству и героизму лейтенанта медицинской службы Никиты Ищенко были спасены жизни раненных российских военнослужащих».

УБИЛ ОДНИМ ВЫСТРЕЛОМ «ДВУХ ЗАЙЦЕВ»

Старшина 1-ой статьи Владимир ЗУЙКО

«Расчет старшего оператора комплекса БпЛА старшина 1-ой статьи Владимир Зуйко выполнял боевую задачу по корректировке артиллерийского огня. В районе одного из населенных пунктов расчет Зуйко получил задачу провести разведку и выявить позиции кочующего миномета противника. Благодаря опыту и навыкам Зуйко в течение короткого времени минометный расчет противника был обнаружен. Затем, продолжая наблюдение, Владимир выявил пункт боепитания противника, и в момент, когда расчет прибыл пополнить боезапас, точным артиллерийским ударом был уничтожен. За время проведения специальной военной операции благодаря высокому профессионализму, личной выучке и опыту Владимира Зуйко было обнаружено и уничтожено около 15 танков при стрельбе с закрытых огневых позиций, 12 замаскированных опорных и командных пунктов, 10 минометов, боевая машина реактивной системы залпового огня «Град», а также 11 наблюдательных пунктов противника».