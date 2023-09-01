В Татарстане будут разрабатывать компоненты для производства отечественных медикаментов

Фото: «Газпромнефть – Промышленные инновации»

Для исследований в области инновационной химии в Казани создадут современный научно-исследовательский кластер. Он объединит передовые лаборатории Казанского федерального университета и Казанского национального исследовательского технологического университета. Соглашение о союзе ведущих вузов Татарстана и «Газпром нефти» подписано на Татарстанском нефтегазохимическом форуме.

Михаил Никулин, генеральный директор «Газпромнефть – Промышленные инновации», выразил уверенность, что создание единой научной экосистемы с ведущими казанскими вузами является еще одним важным шагом для развития в России технологий малотоннажной химии.

«Синергия с наукой и другими отраслями ускорит появление новых производственных цепочек. Это напрямую отразится на продуктовой линейке химической промышленности в России, на себестоимости конечных товаров, которые получает потребитель. Мы видим большие перспективы сотрудничества с учеными Татарстана и в других направлениях. Например, это касается проведения исследований новых направлений нефтехимии и полимеров, а также совместной подготовки и трудоустройства молодых специалистов», — отметил Михаил Никулин.

Фото: «Газпромнефть – Промышленные инновации»

Синтез малотоннажных химических продуктов из нефти, а это производство реактивов, растворителей, а также различных видов соединений для выпуска бытовых товаров, станет основным направлением сотрудничества. Такое взаимодействие также ускорит развитие технологий для синтезирования полезных компонентов для пищевой промышленности и фарминдустрии — ингредиентов для красителей и добавок, а также производства обезболивающих, успокоительных и жаропонижающих лекарств.

Ленар Сафин, ректор Казанского федерального университета, подчеркнул, что Казанский федеральный университет уже имеет успешный опыт сотрудничества с центром «Газпромнефть – Промышленные инновации».

«Новое соглашение позволит расширить направления нашей совместной работы и затронет химические технологии, полимерные материалы и фармацевтику. Малотоннажная химия является одним из приоритетных направлений для нашего университета. Оно очень важно в современных условиях, когда мы решаем задачу технологического суверенитета нашей страны. И здесь одним из ключевых наших партнеров выступает «Газпром нефть». Совместно мы выстраиваем полный цикл от научной разработки до пилотного производства продукта, что существенно снижает риски и позволяет быстро внедрять их в реальный сектор экономики», — добавил Ленар Сафин.

Фото: «Газпромнефть – Промышленные инновации»

Высокую оценку эффективности взаимодействия с центром «Газпромнефть – Промышленными инновациями» дал Юрий Казаков, ректор Казанского национального технологического университета.

«Казанский национальный исследовательский технологический университет является признанным центром подготовки кадров и создания технологий для нефтегазохимического комплекса России. В данный момент в рамках нашего сотрудничества с «Газпромнефть – Промышленными инновациями» уже реализуется ряд проектов в области фармасинтеза, в планах находятся проекты по малотоннажной химии. Многие направления научных и технологических разработок нашего Университета и «Газпромнефть – Промышленных инноваций» близки либо пересекаются и, я уверен, мы сможем взаимно усилить друг друга при еще более тесном взаимодействии», — заявил Юрий Казаков.

Совместные программы с производителями медикаментов реализуются компанией «Газпромнефть – Промышленные инновации» по всей стране. Помимо нового научного кластера в Татарстане уже запущены крупные проекты с научными институтами и компаниями в Северо-Западном регионе. Собственный лабораторный комплекс «Газпром нефти» для испытания новых технологий будет открыт на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга.