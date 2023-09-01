Военная спецоперация на Украине 1 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 сентября 2023 года.

В Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионной группы, которая планировала устроить в России серию терактов. Группа состояла из кадровых сотрудников СБУ, военных ГУР и Службы спецопераций Минобороны Украины.

Владимир Рогов заявил, что подразделения ВСУ стали экономить военную технику и использовать лишь пехоту на Запорожском направлении из-за огромных потерь.

Он добавил, что российская авиация наносит упреждающие удары по скоплениям войск противника в Ореховском и Запорожском районах.

Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки формирования ВСУ потеряли на Донецком направлении до 365 военнослужащих, а также российские военные отразили шесть атак украинских штурмовиков в районе ДНР.

Российская армия уничтожила склад боеприпасов, а также до 20 военнослужащих украинских войск на Херсонском направлении.

За сутки российские войска успешно перехватили 32 беспилотных летательных аппарата, запущенных Украиной. Среди выпущенных ВСУ беспилотников был и Ту-141 «Стриж».

ВС России сорвали новую попытку украинских войск окружить село Работино в Запорожской области, заявил Владимир Рогов.

22-летний британский наёмник Сэм Ньюи, студент из Бирмингема, не имеющий военного опыта и как таковой профессии, погиб на Украине за киевский режим. Наёмник попал под миномётный обстрел.