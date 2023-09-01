«Не читал, но осуждаю»: что не так с критикой нового учебника истории

Директор департамента науки и образования Российского военно-исторического общества (РВИО) Юрий Никифоров. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Ответить «критикам» на страницах KP.RU решил член авторского коллектива учебника и Научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Никифоров.

ЕДИНЫЙ – ЗНАЧИТ УГРОЗА «СВОБОДОМЫСЛИЮ»?

- В первую очередь мы слышим критику со стороны всевозможных релокантов и иноагентов. Главным образом они осуждают саму концепцию введения единого государственного учебника. Что касается претензий «по существу», то их крайне мало, и они нужны только для того, чтобы затушевать главные претензии – идеологические.

Сам факт создания и внедрения в систему образования нового учебника интерпретируется как принуждение к единомыслию, «навязывание молодым поколениям единственно возможного взгляда на историю»; «отныне мыслить нужно только по канону» (А. Колесников*, New Times – признан иноагентом).

Осуждается включение в учебник материалов, отражающих позицию России по современным событиям: расширению НАТО, причинам обострения отношений России с США, возникновению Гражданской войны на Украине и началу Специальной военной операций. Этот раздел учебника объявляется имеющим исключительно «пропагандистский характер», «где собраны все пропагандистские штуки» (Т. Эйдельман* — признана иноагентом); «создается однобокое представление со стороны российской пропаганды» (К. Загустин, учитель истории, после начала СВО уехавший в Таджикистан).

Тезис о «политизированности» распространяется и на содержание всего учебника. «В школу отправляется очередной монолог правящей партии, которая трактует прошлое по своему вкусу и безапелляционно раздает ярлыки правых и виноватых… Эта правящая партия мыслит историю страны исключительно как историю государства.» (Н. Соколов, «Forbes»).

Обвиняя единый учебник как главную угрозу «свободомыслию», его критики игнорируют цели и задачи массового исторического образования. Во что выльются на практике демагогические призывы вернуться к вариативности учебников? К отказу от единого ядра содержания курса «История», что повлечет невозможность проведения по нему экзамена и, в конечном счете, - лишение истории статуса учебного предмета, превращение её в факультатив.

Опыт внедрения «вариативности» в преподавании истории в 1990-х - начале 2000-х показывает, что это ведёт к раздроблению единого образовательного пространства России. Каждый субъект и даже каждая школа начинают определять, какой истории учить детей на «своей» территории. Развал единого образовательного пространства – одна из технологий по развалу страны.

НЕ СКАЗАЛИ «СПАСИБО» ЕЛЬЦИНУ С ГАЙДАРОМ

Основные претензии к содержанию учебника касаются не того, что в учебнике есть, а того, чего в нем нет. Прежде всего, - «правильных» с точки зрения критиков оценочных суждений.

Показательна статья А. Колесникова* в «New Times»: он пеняет авторам учебника, мол они не написали, что послевоенные госзаймы были «грабежом населения»; не обвинили «колхозную систему» в трудностях с продовольствием в послевоенный период; не назвали диссидентов «подлинными героями нации, ее совестью»; не нашли «добрых слов» в адрес «основателя государства» Ельцина и его помощника Гайдара; и т.п.

Эти претензии – к фрагментам текста учебника, где авторы ограничились фактами, не навязывая школьнику оценки и выводы. Как требования, чтобы эти оценки были даны – сочетаются с упреками учебника в политизированности?

Колесников* беспокоится, что школьники (сами, без подсказок!) могут сделать «не тот» вывод, цитируя, например, фразу учебника: «По мере обострения холодной войны под подозрение попадали лица, тесно связанные с общественными и политическими деятелями за границей», он возмущается по этому поводу: «поскольку никакого комментария Мединский с Торкуновым не дают, 11-классник может (!) сделать вывод, что подозрение было обоснованным». То есть, Колесников переживает, что ученик может сделать вывод самостоятельно, и этот вывод окажется не таким, как ему хочется.

Показательно в этой связи цитирование Колесниковым* либерального историка И. Долуцкого, учебное пособие которого по истории СССР в конце 1990-х было превращено в учебник. Его текст – пример манипуляций для воздействия на сознание школьников при помощи лексики, формирующей ерническое и пренебрежительное отношение к истории нашей страны и народа. В том числе – за счет агрессивного навязывания детям собственных оценок. Более идеологически «заряженного» учебника, чем учебник Долуцкого, в нашей школе не было.

А ГДЕ ХВАЛА БЕСКОРЫСТИЮ ЗАПАДА?

Лишь небольшая часть претензий к учебнику связана с попытками поймать авторов на ошибках. В качестве примера «лжи» приводится следующая цитата: «В начале XXI века ситуацию удалось стабилизировать и значительно укрепить вертикаль власти и эффективность реализации решений». Это, по мнению все того же Колесникова*, «вранье».

Он возмущен тем, что в этих позитивных процессах умалчивается роль наших «геополитических конкурентов» - а именно им граждане России должны быть благодарны. Всего этого удалось добиться потому, что именно они «принесли в Россию капиталы» и «дали возможность… преодолеть бедность, нормально питаться и одеваться».

Авторов обвиняют в том, что они не написали о благотворительной, видимо, бескорыстной и безвозмездной помощи Запада в преодолении бедности в России.

В учебнике сказано, что «рост населения в послевоенные годы свидетельствовал об оптимизме в обществе и о позитивной динамике социально-экономических процессов в СССР». Опровергая это, Колесников* заявляет, что рост населения «был связан не с оптимизмом», а с возвращением мужчин с фронта и отсутствием в СССР контрацептивов.

Претензия, озвученная Т. Эйдельман* (и, возможно, заимствованная ею у того же Колесникова*), связана с утверждением учебника, что после Великой Отечественной войны были репрессированы бывшие военнопленные, уличенные в коллаборационизме. Называя это «прямой ложью», Колесников* заявляет: «сажали всех, кто по глупости или в силу тоски по родине возвращался из плена».

Согласно статистике репрессий, из числа бывших военнопленных, вернувшихся на Родину после войны (1 млн 836 тыс) были репрессированы 233,4 тыс. человек (исследование генерала Кривошеева). То есть, авторы учебника правы: репрессирован был лишь один из восьми пленных - тот, кто был скомпрометирован.

Рассказ учебника о сносе в Праге памятника Маршалу Советского Союза Коневу объявили «враньем в каждой строчке» на том основании, что он «не был "снесен", а демонтирован» и «Конев никакого отношения к освобождению Праги от нацистов не имел». Перед нами невежественное мнение дилетанта, не знакомого с историческими реалиями Пражской наступательной операции в мае 1945-го.

МАЛОВАТО ПРО «РЕПРЕССИИ»

Еще одно обвинение: будто из изложения событий Второй мировой войны «выпали» или «были исключены» материалы об участии русской эмиграции в европейском Сопротивлении. Данная тема рассматривается в курсе «Всеобщей истории» за 10 класс. Если сравнивать новый учебник с ранее изучаемыми в школе, то в нем как раз материалы по истории эмиграции существенно расширены.

*признаны иноагентами в РФ