Елена Проклова: В жизни я столько времени посвятила любви, что теперь хочется наконец полюбить себя

Несмотря на развод, Елена Игоревна сохранила хорошие отношения со своим третьим мужем и отцом младшей дочери Полины Андреем Тришиным. Фото: PhotoXPress

В прежние годы Елена Игоревна праздновала свои дни рождения шумно, с большим количеством гостей, но в этот раз она решила провести 2 сентября (именно в этот день родилась актриса) практически в одиночестве. Живет Проклова в своем доме в Хостинском районе Сочи - это почти в горах. Не исключено, что к имениннице прилетят из Москвы обе ее дочки, Арина и Полина. Да и экс-супруг Андрей Тришин, который помогает ей строить дом, всегда рядом (стройку они планировали закончить в этом году, но кое-какие детали пришлось перенести на весну). Объясняя, почему 70-летие обойдется без множества гостей, артистка сказала корреспонденту «КП»: «Побыть одной - это тоже счастье. Свобода, когда ты можешь распоряжаться своим временем и своими желаниями, - самое дорогое, что есть у человека. Я живу в окружении удивительной природы, и мне пока это нравится».

«ВНУЧКЕ БУДЕТ 30 В ЭТОМ ГОДУ»

- Елена Игоревна, как вы провели это лето?

- Прекрасно, в своем доме в Сочи - занималась садом, много читала, рисовала маслом. Я непрофессиональный художник, но рисовать мне очень нравится: сама делаю холсты, развожу краски, обожаю их запах. Природные катаклизмы, ураганы, подтопления, которые обрушились на Сочи этим летом, не коснулись района, где я живу.

- А свой загородный дом в подмосковном Жостове вы совсем забросили?

- Нет, я его не бросила и не собираюсь продавать. Туда приезжаю, когда работаю в Москве. Там живет мой супруг Андрей Тришин. Там его охотничий зал и вообще все сделано его руками. Ему там нравится - пусть живет. У нас с Андреем очень хорошие человеческие отношения, хотя мы в разводе. Просто дом в Жостове строился для большой семьи: моих дочерей, внуков... Но этого не получилось, и я эту идею отпустила.

- Может быть, все еще впереди?

- Кто знает? Но моей старшей дочери Арине 29 августа исполнился 51 год, внучке Алисе в этом году будет 30. Полине скоро тоже тридцать. И она замуж не торопится. Подарит ли судьба возможность еще увидеть внуков, не знаю. Хотелось бы, конечно, но - как будет, так и будет. Я не заморачиваюсь.

Мы всю жизнь суетимся, строим планы, чего-то ждем… «Вся жизнь - борьба!» - это ужасный лозунг. А надо все отпустить в свободное плавание. Река жизни сама знает, к какому берегу вам причалить. Но это понимаешь только с возрастом.

- Как вы себя чувствуете? Как нога, которую вы травмировали в январе на гастролях в Крыму?

- Чувствую себя прекрасно. Никогда в жизни я так долго не отдыхала, как в этом году. Поэтому полна сил и желания работать. И с ногой тоже все в порядке. Стараюсь о ней не думать: мне делают костюм к новой роли, и я решила, что могу себе позволить довольно высокие каблуки.

Весной я выпустила спектакль «Семейный шкаф и его обитатели» в театре «Школа современной пьесы». Режиссером стал Роман Самгин, у нас получился не просто хороший и веселый, но и серьезный спектакль. В конце сентября у меня еще одна премьера, сейчас учу новую роль.

«УЕХАВШИЕ - НЕСЧАСТНЫЕ ЛЮДИ»

- Вы много ездите с антрепризой по городам и весям. Не надоело?

- Что вы! Гастроли, поездки, путешествия - одно из самых любимых занятий. Меня переезды из города в город только радуют. Я люблю смотреть по сторонам, наблюдать за природой, людьми. В свое время я объездила весь мир с МХАТом. Но путешествовать по России гораздо интереснее. Наша страна меняется. Иногда приезжаешь в город и не узнаешь его, хотя был здесь не один раз.

- Зарубежные гастроли сейчас невозможны по понятным причинам: вот, например, только что отменили гастроли «Ленкома» в Израиле. И сорвали эту поездку наши же уехавшие артисты-русофобы...

- Это несчастные люди. Друг другу мешать в профессии совсем убого, по-моему. Я никого не осуждаю, каждый по-своему выстраивает свою жизнь. Но, какие бы у меня ни были претензии к тому, что сейчас происходит, я никогда свою страну не покину. Я патриот и всегда буду за Россию. Мне непонятно, как можно, даже если что-то не нравится, взять и уехать. Ради материальной выгоды? Тогда этих людей мне просто жаль. Значит, в их воспитании упущены важные нравственные ценности.

- Иногда людей делят на две группы: для одних стакан всегда наполовину пустой, а для других - наполовину полный...

- Для меня стакан всегда полный даже не на половину, а на три четверти. Поняла, что я абсолютно счастливый человек. Столько счастья, сколько выпало на мою долю, можно пожелать каждому Хотя был пессимистичный период, когда я устала, ничего не хотела. А сейчас, возможно, из-за того, что все лето отдыхала, была на солнце, питалась свежими фруктами из своего сада, у меня ощущение крыльев за спиной.

Очаровательную Ларису Ивановну хотел не только страстный Мимино, но и все остальные советские мужчины. Фото: Кадр из фильма

«САМА СЕБЕ ЗАВИДУЮ»

- Крылья за спиной - это не крылья новой любви?..

- В моем возрасте говорить об этом странновато. В жизни я столько времени посвятила любви, ее было так много, что сегодня хочется наконец полюбить себя.

- То есть замуж не собираетесь?

- Трех браков мне вполне хватило. Не думаю, что где-то есть человек, которому я могу что-то дать, а он, в свою очередь, может что-то дать мне. На любые чувства надо отвечать. Без этого какой смысл выходить замуж? А я уже все отдала. Да и мне ничего не нужно, все уже испытала.

- Что вы себе пожелаете в день рождения?

- Единственное, что я могу себе пожелать, - это здоровье. Мне многое еще интересно, так много всего хочется. Каждый день засыпаю с благодарностью, что этот день был у меня. Хочу прожить свою жизнь в здравии.

- Присоединяюсь к этому пожеланию. А еще желаю вам провести день рождения все-таки не в одиночестве...

- Друзья предлагали мне яхту, чтобы на ней отметить юбилей. И я уже начала приглашать народ. Заставила себя. Но потом всех обзвонила с извинениями: простите, давайте без празднования. И как камень с души. Не то чтобы этих людей я видеть не хочу, просто хочу побыть одна. Я живу с ежедневными будничными заботами. И мне очень хорошо. Погода прекрасная. Сейчас с вами разговариваю, смотрю в окно (оно у меня во всю стену): солнце яркое, кошка лежит разомлевшая, орлы парят над ущельем. А я лежу в комнате, где работает кондиционер, и балдею.

- Хорошо вам...

- Я сама себе завидую. Какая я счастливая женщина! Господи, хоть чуть-чуть еще так пожить...

5 ЛУЧШИХ ФИЛЬМОВ ЕЛЕНЫ ПРОКЛОВОЙ

«Звонят, откройте дверь» (1965)

«Единственная...» (1975)

«Мимино» (1977)

«Собака на сене» (1977)

«Будьте моим мужем» (1981)