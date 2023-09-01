Последние новости о ситуации вокруг Украины на 1 сентября 2023 года: Зеленский намекнул, что готов идти на второй президентский срок и захотел больше истребителей, а украинцев лишают пособий

Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS

У ЗЕЛЕНСКОГО РАЗЫГРАЛСЯ АППЕТИТ

- Украине нужно ещё более 160 истребителей F-16, чтобы доминировать в воздухе, - заявил президент Украины Зеленский. - Сейчас у нас есть договорённость с Западом о поставках 50-60 самолётов, однако этого недостаточно для создания мощного воздушного флота, который бы не давал России возможности доминировать в небе.

Аппетиты Киева растут не по-детски. Ещё в мае украинские власти клянчили у Запада до 50 истребителей F-16. Позже пока еще министр обороны Незалежной Алексей Резников заявил, что ВСУ нужно 120 истребителей западного образца. А теперь уже 160 к уже договоренным 50-60! Проще наркомана Зеленского поменять на нормального главу государства, наверное.

ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕЗАЛЕЖНОЙ ГОТОВИТ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ШИШ ВМЕСТО ДЕНЕГ

Кабмин Украины намерен отменить выплаты переселенцам для 180 тысяч человек. Из них почти 110 тысяч находятся за границей и получают 2 тысячи гривен как внутренние переселенцы. Об этом сообщила вице-премьер правительства Ирина Верещук в эфире единого всеукраинского телемарафона. С 1 августа, по ее словам, украинцы, проживающие за рубежом и получающие выплаты как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), больше не могут претендовать на эти средства

Большая часть из них, почти 110 тыс., находятся за границей и получают 2 тыс. гривен пособий ежемесячно как внутренние переселенцы. Еще почти 10 тысяч числятся как умершие, но им продолжают выплачивать деньги. Еще у 60 тыс. человек нашли ошибки в реестре. В целом, выплаты для переселенцев получают 2,6 млн человек.

КУЛЕБА В БЕШЕНСТВЕ

Глава МИД Украины Дмитро Кулеба выступил на саммите глав МИД стран ЕС в традициях набившей оскомину «украинской вежливости деликатности».

- Критиковать якобы медленный темп контрнаступления – все равно , что плевать в лицо украинскому солдату. Критики должны заткнуться, приехать на фронт и попытаться освободить хотя бы один квадратный сантиметр, - заявил он с неординарным негодованием главам МИД стран Евросоюза. Вот только похоже забыл, что неудовольствие медленным темпом «контрнаступа» выражал не кто-нибудь, а сам президент Украины Зеленский. Или ему можно плевать в лицо украинским солдатам?

МИНФИН УКРАИНЫ ГОТОВИТ НОВЫЕ ПОБОРЫ ДЛЯ УКРАИНЦЕВ

Министерство финансов Незалежной готовит законопроект, который должен увеличить военный налог для населения страны 404 до 4,5% с 1-го января 2024 года. У Зеленского и без того хотели установить военный налог для бизнеса и олигархов, чтобы пополнить бюджет, но, по всей видимости, только этих средств не хватит, чтобы продолжить конфликт в следующем году. А потому решили до кучи еще и население ощипать по полной. По предварительным расчетам, плановые поступления сумм военного сбора в бюджет в 2024 году составят 8,4 млрд. гривен в месяц.

С учетом того, как в стране относятся к чужим деньгам, у кого-то будет очень неплохая пенсия в изгнании.

«СЛУГИ НАРОДА» НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ

Политтехнологи Офиса президента Украины в преддверии выборов рекомендовали Зеленскому не брать 90% нардепов Слуги Народа в новый политический проект. Основной акцент новой партии власти на Украине хотят сделать на военных/волонтерах и ветеранах войны, которые должны составить новый костяк новой партии власти.

В результате сейчас в «Слуге народа» начались самые настоящие волнения из-за грядущей зачистки партии. Новый список будут формироваться совсем из других людей, а не из тех, кто сейчас с мандатами заседает в Верховной раде Украины. У Офиса президента, как говорят, сейчас даже начались из-за этого проблемы с голосованием за нужные законопроекты.

Выбор у Зеленского невелик – надо или задабривать мятежных депутатов деньгами, или давить дубинкой силовиков.

КИЕВ СНЯЛ САМЫЙ ДОРОГОЙ ФИЛЬМ В СВОЕЙ ИСТОРИИ. ПОЛЯКИ В БЕШЕНСТВЕ

Самый дорогой в истории Украины фильм вышел на экраны Незалежной. Примечательно, что в соседней Польше лента будет запущена в прокат только после выборов 15 октября. И тому есть весомые причины. В ленте рассказывается, как украинцы в 17-м веке убивали и грабили поляков в Речи Посполитой.

А поляки почему-то взяли и обиделись.

- Украинцы в благодарность за помощь сняли самый дорогой фильм в истории Украины, в котором показано, что поляков надо убивать, потому что польские паны — свиньи? А президента Дуды не было на премьере в Киеве? Он, наверное, расплакался бы от умиления в жилетку Зеленского, — предположил, негодуя, главный редактор польского издания Najwyszy CZAS Цоммер.

Может быть, и расплакался бы. Анджей Дуда – он, вообще, очень впечатлительный.

БУДАПЕШТ ОПУСТИЛ ШЛАГБАУМ НА ФИНАНСОВОМ ПОТОКЕ ИЗ ЕС

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что его республика требует от ЕС и Украины отчет о расходовании 50-70 млрд евро, выделенных ранее Киеву.

По словам главы МИД Венгрии, до тех пор, пока Будапешт не получит такую информацию, он не будет обсуждать в ЕС вопросы дополнительного финансирования военной помощи Украине. И, соответственно, заблокирует любую помощь такого рода.

По самому больному ведь попали. Как Усику - ниже пояса.

В ГРУЗИИ ЗАПАХЛО ИМПИЧМЕНТОМ ПРЕЗИДЕНТКИ?

В Грузии разгорается новый конфликт между проевропейскими либералами в лице президента республики и правящей партией. Правительство Грузии отказало президенту Саломе Зурабишвили в 10 рабочих заграничных поездках, запланированных до конца 2023 года. Ей запретили визиты на Украину, в Швейцарию, Польшу, Бельгию, Данию, Германию, ОАЭ, Болгарию, Чехию и Израиль.

- Напоминаем Саломе Зурабишвили, что, в соответствии с Конституцией Грузии, президент представляет страну за рубежом только с согласия правительства, поскольку реализация внешней политики страны – задача правительства, – заявили в грузинском кабмине. Более того, в правящей партии Грузии обвинили президента в нарушении Конституции в связи с несогласованным визитом в Европу.

Но президент Саломе Зурабишвили в четверг начала свое европейское турне со встречи с президентом Германии Франк-Вальтером Штайнмайером. В результате ее наплевательства на решение правительства лидер правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе на брифинге заявил, что этот вояж, на который правительство не дало добро, «не останется без реагирования».

НЕ ХОТЕЛИ ГАЗ – ПОКУПАЙТЕ ГОТОВЫЕ УДОБРЕНИЯ

Одна из центральных немецких газет, Berliner Zeitung, сообщила, что немецкий импорт азотных удобрений из России в завершившемся сезоне вырос на 334% и составил около 167 тыс. тонн. Доля России в общем объёме импорта всего за один год выросла с 5,6% почти до 18%. Новая статистика по Германии перекликается с общеевропейской тенденцией: в сезоне 2022—2023 - Россия в пять раз увеличила экспорт азотных удобрений в ЕС, доведя его долю до 19%.

Что это значит? Что вместо собственного производства удобрений с использованием дешевого российского газа Германия стала закупать готовый продукт с гораздо более высокой прибавочной стоимостью.

Получается, Германия наказала себя в этом случае дважды. И от дешевого газа отказались, и дорогие удобрения купили.

ИНДИЯ БЬЕТ РЕКОРДЫ ПО РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Влиятельное американское издание Politico бьет тревогу – нефтепродукты из российской нефти наводнили Европу. Топливо, полученное из российской нефти, продают в ЕС Китай, Индия и Турция, которые скупают российскую сырую нефть и перерабатывают ее в бензин и керосин.

Издание приводит шокирующие цифры - импорт российской нефти Индией в мае достиг максимума в 69 миллионов баррелей, что почти в десять раз больше, чем за тот же период в 2021 году. Одновременно резко возрос и индийский экспорт топлива в Европу. В июне Индия поставила в ЕС 5,1 миллиона баррелей дизельного топлива и 3,2 миллиона баррелей авиакеросина - по сравнению с 1,68 и 0,51 в июне 2021 года.

Украина призывает поддержать запрет на поставку всех продуктов нефтепереработки в страны «Большой семерки», если они были произведены с использованием российской нефти, но на эти призывы мало кто обращает внимание – по мнению экспертов, покупка нефтепродуктов из третьих стран, имеющих российское происхождение, - это часть стратегии Запада по поддержанию стабильных цен на энергоресурсы.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- В одном из родительских чатов Харькова пользователи предупреждают друг друга, что на линейку 1-го сентября не надо приходить мужчинам, потому что их там могут поджидать военкоматчики, которые будут выдать повестки. В общем-то, и не в одном таком чате, если честно.

- Раскольники из так называемой «Православной церкви Украины» (СЦУ) с 10го сентября изменили даты церковных праздников. Теперь они будут совпадать с католическими.

- NYT пишет, что для обучения ВСУ на Леопардах 1А5, которые Германия передает Украине, проходится звать на помощь ветеранов, служивших в 1980-х годах. Кроме них, никто уже и не помнит, как управлять этими танками. Интересно, когда начнут искать мушкетеров.

- Я думаю, что мировая демократия поддержит нас. Я не брошу свою страну, такими словами президент Украины Зеленский дал понять, что намерен баллотироваться на второй срок, если выборы пройдут в 2024 году.

- Михаил Саакашвили раскритиковал жителей Грузии за то, что его мало лайкают в соцсетях, и пожаловался, что его читают только те грузины, кто уехал за границу,

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