Meilin Auto запустила сервисную поддержку для владельцев автомобилей Li Auto и привлекла масштабные инвестиции

Meilin Auto осуществляет сервисную поддержку автомобилей этой марки. Ещё одним амбициозным проектом стало развитие сети эксклюзивных шоурумов Li Auto. Первый скоро откроется в Сколково. Проект привлёк масштабные инвестиции от совладельца компаний Gree Electric (капитализация 26 млрд долларов) и Biulu господина Кан И.

В рамках закрытого мероприятия компания Meilin Auto представила инновационную платформу для владельцев автомобилей Li Auto. С помощью новой IT-платформы автовладельцы получат доступ к переведённым на русский язык руководствам пользователя и сертифицированному сервисному обслуживанию Li Auto. Кроме того, данная платформа поддерживает и социальные функции. Владельцы автомобилей бренда Li Auto могут общаться, делиться фотографиями и видео по всему миру, включая Россию и Китай.

Высокотехнологичный IT-продукт привлёк внимание инвесторов. Так, принявший участие в мероприятии совладелец компаний Gree Electric и Biulu, господин Кан И, увидел в Meilin Auto большой инвестиционный потенциал. Он подчеркнул, что развитие инфраструктуры и сервисного обслуживания необходимо для укрепления рынка электромобилей и повышения спроса на автомобили.

«Являясь китайско-российской компанией с головным офисом в Чунцине, мы понимаем важность всестороннего сотрудничества с Китаем. На данный момент в России существует стабильный спрос на автомобили бренда Li Auto. Только за июль 2023 года было реализовано более 200 единиц. Их владельцев необходимо обеспечить достойным уровнем сервисного обслуживания, а также создать для них удобный продукт, чтобы покупка и владение электромобилем из Китая перестали ассоциироваться с авантюрой. Именно для пользователей из России мы разработали уникальную IT-платформу, которая привлекла внимание китайских инвесторов», – сообщил Прохор Пилясов, российский сооснователь Meilin Auto.

В скором времени Meilin Auto запустит работу горячей линии для поддержки владельцев автомобилей Li Auto. Автовладельцы смогут получить сертифицированную консультацию по все вопросам использования Li Auto, независимо от способа приобретения автомобиля. Для решения такой важной задачи Meilin пригласила в Россию сертифицированного специалиста из Китая. Он будет проводить обучение сотрудников горячей линии, а также технических специалистов аккредитованных сервисных центров. Над развитием разветвленной сервисной сети тоже идёт активная работа: Meilin уже сформировала крупный склад запасных частей, чтобы сократить время ожидания деталей с двух месяцев до одной недели.

В рамках мероприятия для инвесторов Meilin Auto заявила о начале развития сети эксклюзивных шоурумов Li Auto на территории России. Первый скоро откроется в Сколково. В шоуруме можно будет познакомиться с модельной линейкой бренда и взять понравившийся автомобиль на тест-драйв.

Справка*

Meilin Auto – китайско-российская экспортная компания, вышедшая на рынок России в начале 2022 года. В Китае данная компания является одним из крупнейших автомобильных дилеров, а её головной офис расположен в Чунцине, сердце автомобильной промышленности Китая.

Благодаря своему китайскому происхождению Meilin Auto обеспечивает прямые поставки электромобилей и гибридов в Россию из Китая, а также даёт гарантию на автомобили сроком до пяти лет. Техническое обслуживание автомобилей проводится в авторизованных сервисных центрах по стандартам производителя.

В Meilin Auto к заказу доступны электромобили и гибриды марок Li Auto, Zeekr, HiPhi, NIO, XPeng, Lotus, BYD, YangWang, Avatr, Voyah, AITO и не только. Первый автосалон компании расположен в Москве по адресу: Дербеневская набережная, д.7, стр.12.