МВД пресекло производство поддельного стирального порошка в Кабардино-Балкарии

МВД России jобнаружили подпольный цех по производству бытовой химии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А ведь это тоже показатель работы полиции и законодателей. Это вам не какой-то банальный цех по производству наркотиков, долларов или оружия, за что светит несколько лет колонии. Мошенники в Кабардино-Балкарии без пыли и шума подделывали… стиральный порошок. Но полицейские и тут не дали разгуляться лже-мойдодырам.

«Участковыми уполномоченными полиции ОП №2 УМВД России по г.о. Нальчик обнаружен подпольный цех по производству и фасовке стирального порошка под маркой известного бренда. Полицейские изъяли 230 пачек моющего средства весом по девять и шесть килограммов, а также 15 рулонов полимерных упаковок с логотипом известного производителя бытовой химии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что в отношении 37-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, который производил и хранил контрафактную продукцию возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, он нанес правообладателю ущерб на сумму в 368 тысяч рублей. Интересно, а сколько при этом пострадало владельцев стиральных машинок?