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Происшествия1 сентября 2023 7:41

МВД пресекло производство поддельного стирального порошка в Кабардино-Балкарии

МВД России ликвидировало подпольный цех по производству бытовой химии под маркой известного бренда
Александр БОЙКО
Александр БОЙКО
МВД России jобнаружили подпольный цех по производству бытовой химии.

МВД России jобнаружили подпольный цех по производству бытовой химии.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

А ведь это тоже показатель работы полиции и законодателей. Это вам не какой-то банальный цех по производству наркотиков, долларов или оружия, за что светит несколько лет колонии. Мошенники в Кабардино-Балкарии без пыли и шума подделывали… стиральный порошок. Но полицейские и тут не дали разгуляться лже-мойдодырам.

«Участковыми уполномоченными полиции ОП №2 УМВД России по г.о. Нальчик обнаружен подпольный цех по производству и фасовке стирального порошка под маркой известного бренда. Полицейские изъяли 230 пачек моющего средства весом по девять и шесть килограммов, а также 15 рулонов полимерных упаковок с логотипом известного производителя бытовой химии», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она также уточнила, что в отношении 37-летнего директора общества с ограниченной ответственностью, который производил и хранил контрафактную продукцию возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, он нанес правообладателю ущерб на сумму в 368 тысяч рублей. Интересно, а сколько при этом пострадало владельцев стиральных машинок?

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