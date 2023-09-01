От 3 до 5 миллионов человек: Александр Даркович озвучил цифры роста Ассамблеи народов России

Во время форума «Сообщество» в Самаре Герой России и генеральный директор Ассамблеи народов России Александр Даркович сообщил, что по сравнению с прошлым годом в команду организации влилось от 3 до 5 миллионов человек по всей стране.

На сегодня из 89 регионов страны при мощной поддержке губернаторов Ассамблея открылась в 85, включая все новые субъекты. Своего официального открытия ждут отделения в республике Тыва, Белгородской, Курской и Амурской областях.

Накануне в Тюмени состоялось открытие регионального отделения Ассамблеи при участии губернатора Александра Моора. Глава региона подчеркнул, что это событие носит стратегически важный характер для Тюменской области, где проживают представители более 150 национальностей.

«Ассамблея народов России» - главный партнер и помощник органов власти и организаций, которые вовлечены в сферу межнациональных отношений. Ассамблея создана по поручению президента России, ее призвание - играть ведущую роль в укреплении гражданской идентичности и межнационального согласия. Эти важнейшие темы уже перешли в плоскость национальной безопасности», - отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Помимо того, в работу Ассамблеи уже включились 17 национально-культурных автономий, еще 5 находятся на стадии оформления протоколов. Таким образом, поставленная президентом Владимиром Путиным задача, почти выполнена меньше, чем за полгода.

«В течение сентября вопрос формирования региональных отделений по всей стране закроем окончательно», - подчеркнул Александр Даркович.