Мобилизация на Украине выходит на новый виток. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Стоило только Зеленскому поставить задачу устроить показательную чистку военно-врачебных комиссий, как "Слуги народа" рьяно принялись за исполнение приказа. При этом, главе парламентской фракции "Слуга народа" Давиду Арахамия явно уже тесно в масштабах Украины, о чем он и заявил в эфире единого всеукраинского телемарафона.

- Есть вопрос, каким образом привлекать людей, которые выехали уже? То есть они купили эти справки и, используя эти подделанные фактически документы, выехали за границу. До них дотянуться прямо сейчас у правоохранителей нет возможности, - сообщил Арахамия, но тут же нашел выход. - У нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи, и к любой стране мира, кроме России, наши правовые органы могут прийти и сделать запросы на экстрадицию таких людей. И привезти их на Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность.

Как заявил Арахамия, купившие справки могут нести уголовную ответственность сразу по двум статьям УК: за подкуп должностного лица и за уклонение от мобилизации.

Примечательно, что советник главы Офиса президента Украины "грязный рот" Михаил Подоляк буквально в тот же день обрушился на "непатриотично настроенных" украинцев и призвал их делать то самое, за что Арахамия обещал судить.

- Вы же граждане своей страны! Почему вы хотите поверить кому-то, даже если это пишут иностранные газеты, что у нас что-то идёт не так, как планирует Генеральный Штаб? Верьте в себя! Или не верьте. Тогда покупайте справку у ВВК и выезжайте из страны, ищите возможность интегрироваться в другое общество, - вскипел от ярости Подоляк.

Ну, большинство украинцев со справками так и сделали. тем более, что сегодня руководители различных структур и ведомств демонстрируют, что в реальности выражение "команда Зеленского" - это не про них. Полное отсутствие единой команды, когда каждый начинает думать только о себе.

Министр обороны Украины Алексей Резников, которому, судя по всему, осталось сидеть в своем кресле, максимум, пару недель, утверждает, что в дополнительной мобилизации нет никакой необходимости. А Секретарь СНБО Алексей Данилов, экс-ветеринар и бывший луганский рэкетир по кличке "Мячик", еще день назад заявлявший, что на Западе завысили потери ВСУ, и убитых гораздо меньше 70 тысяч, вдруг в эфире все того же телемарафона огорошивает всех с экрана, что в ВСУ могут мобилизовывать ограниченно пригодных мужчин. Как одно сочетается с другим, Данилов пояснять нужным не счел.

- Есть в наших нормативно-правовых документах термин – годный или условно-годный. Надо дать толкование, кто такой условно-годный и где люди, имеющие такое предписание в своих документах, могут использоваться, - пообещал Данилов, разъяснив, что негодный к службе в мирное время еще как может быть мобилизован на войну. Впрочем, судя по тому, кто служит в ВСУ сейчас, а там полно и наркоманов, и инвалидов, и даже СПИДоносцев, там давно перестали обращать внимание на такие "условности". К тому же, это ведь сам Зеленский после заседания СНБО поставил задачу пересмотреть критерии определения пригодности к военной службе.

Так что очень правильно сделали те украинцы, которые, получив справку об освобождении от службы, уехали за границы Украины. Хотя, как мы видим, у Зеленского потекли слюнки и на тех, кто сбежал.

С одной стороны, конечно же, пасть подельники Зеленского могут разевать хоть на Луну, но для того, чтобы добиться экстрадиции беженцев с Украины, им придется предъявлять властям в стране нахождения доказательства совершенных ими преступлений. А доказать это будет практически невозможно. Фиктивность выданных справок может установить или опровергнуть только лишь повторное медицинское обследование. Врачи сами себя оговаривать не станут, если только их не начнут пытать для выбивания признательных показаний. Сбежавшим с Украины тоже нет никакого смысла признаваться в покупке "липовых" справок. Так что в полном тупике окажутся не только Арахамия со всеми "слугами", но и репрессивная и правоохранительные системы Незалежной.

С другой стороны, политическая целесообразность действительно может заставить европейские страны наплевать на свои законы и на их заявления о предоставлении им убежища. И отправить на Украину эшелонами всех беженцев мужского пола и соответствующих возрастов на выдачу Зеленскому.

И кто знает, что еще придумает на Украине этот выступающий там 9 лет цирк больных уродов с кровавыми клоунами.

Так что, получается, что самый правильный маршрут выбрали те, кто с Украины бежал в Россию. А оставшимся на месте остается терпеть. Или попытаться еще раз бежать. Только теперь надо выбирать правильный маршрут.

С Дона-то выдачи нет.