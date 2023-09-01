Министр обороны РФ поздравил слушателей Военной академии Генерального штаба ВС РФ с началом нового учебного года

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации с началом нового учебного года.

Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поздравил слушателей и профессорско-преподавательский состав Военной академии Генштаба Вооруженных Сил Российской Федерации с началом нового учебного года.

- Почти 80% обучающихся в Академии – ветераны боевых действий, около 40% – участники специальной военной операции. Ваш бесценный опыт позволит актуализировать учебные программы образовательных организаций Министерства обороны, воспитывать честных, смелых, ответственных за судьбу России граждан. Также он будет полезен нашим зарубежным партнерам, - заявил министр в своем поздравлении.

В Минобороны России уточнили, что офицеры, проходящие обучение в академии, получают опыт боевого применения своих знаний и практической работы на оперативном и стратегическом уровнях.

Шойгу напомнил, что Академия Генштаба ВС РФ в этом году приняла военных специалистов высшего звена из 26-ти дружественных государств.

Глава российского военного ведомства напомнил, что за свою почти двухвековую историю легендарное военное учебное заведение выпустило свыше 25 000 офицеров и генералов, которые внесли значительный вклад в защиту суверенитета государства и повышение его обороноспособности.