Экс-супруга Павла Мамаева заявила, что бывшие мужья не помогают ей с детьми

35-летняя Алана Мамаева воспитывает дочь от Павла Мамаева и сына от Александра Липового Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пока все наглаживали форму для детей и с ностальгией вспоминали школьные годы, Алана Мамаева поделилась со своими подписчиками в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ), что оба ее бывших мужа — футболист Павел Мамаев и кикбоксер Александр Липовой — никак не участвовали в сборах сына и дочери. Кроме того, Мамаев продолжает судиться с бывшей женой: по словам Аланы, он снова подавал апелляцию в суд, в которой ему, впрочем, отказали.

Алана была дважды замужем и оба раза за известными спортсменами. От двукратного обладателя Кубка мира по кикбоксингу и трехкратного чемпиона мира Александра Липового блогер родила сына Алекса. Брак с Липовым распался в 2013 году — по одной из версий, из-за измен спортсмена. В 2013 Алана вышла замуж за футболиста Павла Мамаева. У пары родилась дочь Алиса. После скандального развода с Аланой в 2021 году Павел женился на бывшей подруге Мамаевой Надежде Санько, которая родила ему сына Тимофея.

Увы, Алана и Павел до сих пор не могут наладить отношения и через суд делят имущество, нажитое в браке.

На вопрос подписчиков, помог ли Мамаев собрать сына в школу, блогер откровенно ответила: «Нет, Мамаев не помог, Мамаев занимается только тем, что отжимает последнее у своего ребенка».

Затем Алана рассказала, что у них все по плану: «раз в 2 месяца 10к алименты, на этом все».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Поделилась блогер и тем, как идут дела по разделу имущества: «Ну что ж, он подавал апелляцию, и вот как раз вчера в апелляции ему отказали. Видимо, теперь он будет требовать с меня 3 миллиона (это то, что ему удалось отсудить от моей квартиры и машин). И я уверена, что он уже ждет исполнительный лист. Говорить о порядочности тут даже не стоит, человек нагло и бессовестно отжимает все у своего же ребенка в первую очередь».

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Оказалось, что и Липовой не принимает никакого участия в жизни сына. «Нет. Ни один из них не считает должным помогать своим детям», — призналась Алана.

Кстати, недавно Мамаева рассказывала KP.RU, сколько стоит собрать детей в школу:

«Алекс в этом году пойдет в пятый класс, а Алиса — в четвертый. Мы еще пока только в процессе сборов. Думаю, что потратим примерно тысяч 500. В эту сумму входят одежда, канцелярка, оплата дополнительных кружков. Дети учатся в обычной школе, но у них много дополнительных занятий. Бассейн, английский, русский язык. Плюс школьные сборы, но пока сумму не сказали, так как еще рано».