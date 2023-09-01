Шольца назвали «главным гробовщиком Германии»: и вот почему

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца потерпело крах, а его амбициозная программа иссякла Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство канцлера Германии Олафа Шольца потерпело крах, а его амбициозная программа иссякла, утверждает издание POLITICO в материале под названием «Главный гробовщик Германии». Такой вывод журналисты сделали по итогам выездного заседания кабинета министров. Немецкий лидер на мероприятии заверил собравшихся, что результаты их работы очень успешны, но, похоже, ни он, ни слушатели не спешили верить в это. Словно подтверждая подобные умозаключения прессы, Шольц с мрачным выражениям лица задавался перед камерами риторическим вопросом: «Почему мы все просто не можем ладить?». Фоном подобным заявлениям служат рецессия экономики и недовольство немецких граждан текущим руководством.

Ладить многопартийной коалиции Германии, которая по обещаниям Шольца должна была стать самой прогрессивной в современной истории ФРГ, действительно не удается. Противостояние между основными членами коалиции (СДПГ, Зеленые и СвДП) прогнозировали с самого начала, учитывая, что их программы и курсы имеют мало общего , но мало кто ожидал, что трещины появятся так скоро и будут такими глубокими, что совершенно непонятно, как правительство сможет эффективно функционировать еще два года. Партнеры уже успели рассориться буквально по каждому поводу: от будущего двигателей внутреннего сгорания и социальных реформ до сокращения бюджета и экономической политики. Одной из немногих областей, где стороны достигли единства, является легализация марихуаны.

Хотя некоторая конфликтность неизбежна в любой коалиции, распри в правительстве Шольца часто принимают острый характер: лагеря публично обмениваются оскорблениями и обвиняют друг друга в невыполнении соглашений. Широко разрекламированный план преобразования вооруженных сил Германии стоимостью 100 миллиардов евро, не реализуется, и ожидается, что Берлин в ближайшее время не достигнет своих целей по расходам на оборону. Даже там, где сторонам удалось прийти к компромиссу, как, например, достигнутое на этой неделе соглашение об увеличении расходов на благосостояние детей, вражда сохраняется, потому что принятый закон мало похож на оригинал. Доходит до того, что в феврале министр финансов Кристиан Линднер из СвДП и министр зеленой экономики Роберт Хабек устроили перепалку через официальную почту вместо более привычного обмена мнениями с глазу на глаз. Шольц оказался в роли арбитра и, как утверждает POLITICO, не справился с этой задачей.

Согласно свежему опросу YouGov, почти три четверти немцев (73%) недовольны правящей коалицией . Столько же процентов говорят, что они не доверяют правительству Шольца в решении наиболее насущных проблем Германии. Сам Шольц же, имея личный рейтинг одобрения всего 26%, стал самым нелюбимым членом своего правительства.

Такие цифры в преддверии выборов 2025 года не сулят ничего хорошего ни ему, ни действующей коалиции. Учитывая высокий уровень инфляции, кризис в экономике Германии и растущее общественное беспокойство по поводу резкого роста миграции, ситуация не станет легче в ближайшие два года.

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