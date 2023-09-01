Роман Костомаров после тяжелой болезни начнет карьеру мотивационного спикера

Олимпийский чемпион Роман Костомаров.

За Романа Костомарова переживала буквально вся страна. Напомним, что 9 января после переохлаждения Роман попал в реанимацию с пневмонией, позже развился сепсис, начались проблемы с кровью и гангрена. В результате фигуристу пришлось ампутировать стопы и частично кисти рук. К счастью, в начале весны олимпийский чемпион пошел на поправку, а в мае вышел на связь в инстаграме (запрещенная организация на территории РФ). Недавно Роман впервые появился в ледовом шоу Ильи Авербуха «Письма любви». И в скором будущем, как стало известно KP.RU, 46-летний Костомаров выступит в качестве мотивационного спикера на известном форуме.

Роман выступит в качестве спикера на бизнес-форуме «Грани личного бренда», который пройдет 23-26 ноября 2023 года в Москве в отеле «Хаятт Ридженси Москва Петровский Парк».

Согласно программе, Костомаров расскажет о своих достижениях в спорте, а также о самом сложном периоде, который пришелся на начало этого года — 175 дней между жизнью и смертью. А в конце поделится тем, как чувствует себя сейчас, в своей новой реальности.

Добавим, что в настоящее время спортсмен продолжает активные тренировки с протезами на ногах и публикует видео с занятий. Кроме того, недавно в рамках шоу Илья Авербуха «Письма любви» в Сочи Роман Костомаров впервые вышел на лед, где выступил вместе с супругой Оксаной Домниной. Многие зрители не смогли сдержать слез…

Олимпийский чемпион очень многое пережил и при этом не сломался. Роману точно есть, что сказать публике. Кстати, участники форума смогут задать спикеру вопросы у открытого микрофона.