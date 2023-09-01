Информация оказалась фейком: За гаджеты на лобовом стекле штрафовать не будут

За крепление видеорегистраторов на переднем стекле штрафовать не будут. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 1 сентября вступило в силу постановление правительства о новых правилах эксплуатации автомобилей. Некоторые СМИ фривольно его расшифровали и сообщили, что постановление вводит запрет на крепление дополнительных предметов на лобовое стекло. В частности, видеорегистраторов, креплений для телефона и навигатора, а также транспондеров. Якобы за их использование теперь будут штрафовать или даже запрещать эксплуатировать автомобиль.

Чтобы выяснить все нюансы, «Комсомольская правда» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации, уточнила, как будет действовать закон, в МВД России. Оказалось, что никакого запрета на установку на лобовом стекле видеорегистраторов новыми правилами не предусмотрено.

- Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекларадиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает, - говорится в официальном разъяснении пресс-службы МВД России.

Что касается других гаджетов (смартфонов, навигаторов и транспондеров), то запрета на их крепление к лобовому стеклу тоже нет. Главное, чтобы они не мешали обзору водителя.