Американки пожаловались на домогательства и изнасилования на станции в Антарктиде

Мак-Мердо считается неформальной столицей Антарктиды. Фото: Shutterstock

Антарктида давно является континентом ученых всех мастей. И ожидать, что среди вечной зимы и постоянных рекордных холодов найдется место домогательствам, не приходится. Однако прошлогодний отчет Национального научного фонда, курирующего антарктическую программу США, показал, что 59% женщин, работающих на американской исследовательской станции в Антарктиде, жаловались на преследование или нападение во время своего пребывания там, а 72% назвали такое поведение со стороны мужчин-коллег проблемой.

Как показало расследование Associated Press, проблема намного серьезней, чем могло показаться на первый взгляд. В ходе общения с более чем десятком бывших и действующих сотрудниц антарктической станции журналистам стало известно, что чаще всего все заявления и жалобы от пострадавших женщин руководство спускало на тормозах. Одну из сотрудниц, которая пожаловалась на домогательства со стороны коллеги, заставили работать с ним и дальше, как ни в чем не бывало. Другую жертву, подвергшуюся изнасилованию, руководство спустя время просто уволило. Всякий раз игнорирование проблемы со стороны начальства приводило к тому, что виновники получали карт-бланш на новые преступления.

Меньше чем через полгода после публикации отчета Национального научного фонда 35-летняя Лиз Монахон пожаловалась на коллегу Стивена Бинемана, с которым она работала на станции Мак-Мердо. По ее словам, во время пребывания на станции она подвергалась постоянным нападкам с его стороны. Женщина была настолько напугана, что носила с собой постоянно молоток, боясь, что Бинеман ее убьет. Однажды мужчина опрокинул ее на землю и придавил горло своей голенью и держал до тех пор, пока женщина не взмолилась о пощаде. Мужчина не признал своей вины. Но в Штатах против него возбудили судебное разбирательство, после этого с антарктической станции его уволили и отправили домой. Адвокат Бинемана настаивает на том, что Монахон сама спровоцировала его подзащитного, заигрывая с ним.

Мак-Мердо считается неформальной столицей Антарктиды. Здесь размещена крупнейшая американская антарктическая станция, где зимой работает около 200-300 человек, а летом - более тысячи. Большую часть населения составляют мужчины. В Мак-Мердо нет полиции, а обеспечение правопорядка возложено на присяжного заместителя маршала США. К слову, именно ему пожаловалась Монахон на своего обидчика.

Как отмечают авторы расследования, жертвы антарктической станции редко раскрывают свои имена и имена своих мучителей. Оказавшись вдали от большой земли, женщинам приходилось самим защищаться.

После того, как эта история стала доступна публике, в Национальном научном фонде сообщили, что с прошлого года занялись повышением уровня безопасность в Антарктиде. Теперь агентство требует от подрядчиков немедленно сообщать о любых серьезных инцидентах, связанных со здоровьем и безопасностью, включая сексуальное насилие и домогательства. Также создан департамент, который будет заниматься рассмотрением таких жалоб и предоставлением адвоката жертвам, а также установлена круглосуточная линия помощи.

В свои очередь представители антарктической станции США и ее подрядчики объявили, что предоставят сотрудникам дополнительный спутниковый телефон, установят дверные глазки в комнатах общежитий, а также поменяют дверные замки, чтобы у каждой комнаты был свой персональный ключ.