Памфилова хлестко ответила на возбужденное против нее дело на Украине: ткнула носом СБУ тремя предложениями

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК) Элла Памфилова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 1 сентября, в СМИ появились сообщения о том, что «СБУ возбудила уголовное дело против председателя Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой.

Повод - смехотворный! Эллу Александровну «заподозрили» - «в посягательстве на территориальную целостность Украины».

- Как бы вы прокомментировали эту «новость»? - спросил я у главы ЦИКа. - И что нам делать с этой глупостью?

- Александр, не стоит обращать внимания на очередную истерику СБУ, — заявила Элла Памфилова. - Зная, что им все равно придется ответить за все их кровавые преступления в отношении мирных граждан - как России, так и Украины, они суетливо пытаются при каждом удобном случае «переводить стрелки» на других. Не получится…