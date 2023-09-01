Минобороны России уничтожило за неделю 5610 солдат киевского режима

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Фото: Министерство обороны РФ

В Минобороны России заявили, что с 25 августа по 1 сентября наши летчики и моряки нанесли пять массированных групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по пунктам управления, центрам радио и радиотехнической разведки противника, его объектам портовой инфраструктуры, местам хранения боеприпасов и западных образцов вооружения, а также аэродромам.

«В результате ударов нарушено управление стратегической системой радиопомех ВСУ, уничтожены цеха по сборке безэкипажных катеров, применяемых киевским режимом для террористических актов, комплексы ПВО, реактивные системы залпового огня, бронетехника, а также авиационные средства поражения западного производства», - перечислил пораженные цели на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант также сообщил о срыве нашими воинами 44 атак ВСУ за минувшую неделю на Донецком и Запорожском направлениях. Киевскому режиму для этих тщетных попыток «контрнаступов» пришлось задействовать одно из последних соединений стратегического резерва – 71-ую егерскую бригаду ВСУ. Что осталось от этой бригады, если нашим военнослужащим пришлось перебить в этих боях более 960 элитных «егерей»?

Представитель Минобороны России также сообщил потери ВСУ за прошедшую неделю на других участках боевого соприкосновения: на Южно-Донецком направлении общие потери составили до 1025 украинских военнослужащих, на Донецком до 2385, на Купянском до 470, на Краснолиманском до 540, на Херсонском до 230.

- Командование соединений ВСУ целенаправленно бросает в «мясные» штурмы личный состав без прикрытия для пешего преодоления минно-взрывных заграждений наших войск, - отметил Конашенков.

Это говорит о том, что количество раненых может превышать число погибших в 3-4 раза.

Кроме 5610 военнослужащих, киевский режим потерял в этих боях более 30 танков, 80 бронемашин, а также десятки единиц артиллерии и различного вооружения.

Конашенков отметил боевую работу моряков Черноморского флота, которые установили постоянный контроль обстановки всеми видами разведки в акватории Черного моря.

«Это позволило 29-30 августа силами морской авиации Черноморского флота сорвать попытку высадки отряда сил специальных операций ВСУ на побережье Крыма для совершения террористических акций. Самолетами морской авиации уничтожено четыре военных катера и до 50-ти украинских военнослужащих», - напомнил Конашенков.

Кстати, вот и лето прошло. И где же тот Зеленский, что в феврале обещал международным СМИ провести летний отпуск в Крыму? Справедливости ради надо отметить, что часть своего обещания он все-таки сдержал: скормил черноморским рыбам полсотни морских пехотинцев ВСУ. Но наградят ведь за это не Зеленского, а наших летчиков и пограничников на передовой, уже где-нибудь в Харьковской области.

Небо Донбасса также на замке: истребительной авиацией ВКС России и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбито четыре боевых самолета воздушных сил Украины, один вертолет противника, 35 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, шесть управляемых авиабомб JDAM, пять противорадиолокационных ракет HARM производства США, противокорабельная ракета «Нептун», переделанная в ударный вариант зенитная управляемая ракета С-200, реактивный аппарат Ту-141 «Стриж», 281 украинский беспилотник, а также 29 украинских БПЛА самолетного типа в западных областях нашей страны.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Командир разведывательного взвода мотострелкового полка группировки войск «Восток» старший лейтенант Дмитрий Воронин проявил профессионализм и самоотверженность при выполнении боевых задач. В составе подразделения на одном из участков Южно-Донецкого направления ему удалось за короткий срок с помощью оптико-электронных средств разведки определить и передать в вышестоящий штаб координаты расположения нескольких единиц легкобронированной техники украинских войск и мест скопления живой силы националистов.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

466 - самолетов.

247 - вертолетов.

6293 - беспилотных летательных аппарата.

434 - зенитных ракетных комплекса.

11587 - танков и других боевых бронированных машин.

1147 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6162 - орудия полевой артиллерии и минометов.

12602 - единицы специальной военной автомобильной техники.