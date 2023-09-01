Определены финалисты конкурса «Культурный код. Москва»

Из более чем 200 поступивших заявок были отобраны 45 лучших работ, вошедших в шорт-листы по всем пяти номинациям в трех категориях участников – дети, взрослые и «исследователи».

В номинации «Город для жизни» промежуточное лидерство занимает клип под названием «Зеленое украшение города», который рассказывает о преображении одного из московских дворов, где усилием местной жительницы на месте пустыря возник настоящий цветочный сад. В ней же среди категории «дети» первое место пока занимает игровой мини-фильм школьницы Яны Заболоцких о выборах председателя «детского посольства» в столице.

В номинации «Гений места» больше всего голосов экспертов набрал ролик о создателей женского комьюнити Анастасии Грабович, которая помогает людям понять самих себя через общение с собственным телом. Среди «детских» клипов выделяется репортаж 14-летнего Захара Сочнева о мультимедийном экране на станции метро «Рижская».

Работа Геннадия Ананьина о самых глубоких и, наоборот, высоких сооружениях столицы опережает конкурентов в номинации «Бег времени». Среди «исследователей» (то есть тех, чья профессия непосредственно связана с развитием мегаполиса) опережает всех ролик Павла Дмитриева «Время для жизни», в котором с применением технологии «таймлапс» показано наиболее рутинное действие каждого жителя большого города – передвижение по нему. Как сказано в описании видео, это – «попытка показать зрителю что порой для счастья нам нужно лишь оглядеться по сторонам, это призыв к поиску красочного настроения в серых буднях».

Анна Аксючиц и Лев Балакин сняли целый сюжет о будущем китайском деловом центре в Москве – с бизнес-центром и памятником Конфуцию. И заслуженно лидируют в номинации «Ритмы столицы». А в номинации «Моя Москва» покорила экспертов своими танцами на фоне столичных достопримечательностей 17-летняя Айгуль Абдракипова.

Теперь дело за жюри конкурса, его возглавляет знаменитый российский актер и режиссер Владимир Машков. Оно определит победителей в каждой номинации и категории. Итоги будут озвучены вечером 4 сентября в парке Зарядье в ходе торжественной церемонии награждения.

Конкурс «Культурный код. Москва» организован АНО «Московский урбанистический форум» при поддержке Правительства Москвы. Партнеры – Агентство креативных индустрий, сеть «Москино», киностудия им. Горького, Музей Москвы, образовательный портал GeekBrains, Академия коммуникаций Wordshop, издательская группа «Эксмо», «Литрес», Департамент культуры и Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы. Технологический партнер конкурса – VK. Информационные партнеры: агентство новостей «Москва», «Комсомольская правда», телеканал «Москва 24», портал М24, радио «Культура» и портал Archi.ru.