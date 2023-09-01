Государство сокращает выплаты нефтяникам: как это скажется на ценах на бензин

Государство на 50% сокращает выплаты с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

О том, что выплаты в рамках обратного акциза будут сокращены с первого сентября, мы писали уже не раз. Правительство корректирует так называемый демпферный механизм, чтобы пополнить бюджет.

Что означает топливный демпфер? Это механизм, который призван смягчать колебания цен на топливо на внутреннем рынке. Ведь цены на нефть и нефтепродукты зависят от множества факторов: геополитической ситуации, мирового спроса, логистики и даже климатических условий (штормов на море, например). Если мировые цены на бензин становятся значительно выше среднероссийских, то, чтобы производители не гнали все топливо за рубеж, правительство выплачивает им определенную сумму, компенсирую разницу в цене. Иными словами – чтобы они не теряли прибыль, продавая бензин и дизельное топливо в России. Таким образом удается избежать дефицита топлива внутри страны и поддерживать цены на него на приемлемом уровне.

- После введения санкций ситуация в экономике изменилась, сказавшись на российском бюджете, - говорил ранее «КП» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. – В 2023 году образовался дефицит бюджета, и если раньше правительство тратило на демпфер около триллиона в год, в нынешней ситуации такая сумма кажется астрономической, вот ее и решили сократить.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о донастройке топливного демпфера. В нем указано, что государство на 50% сокращает выплаты с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как по бензину, так и по дизельному топливу. Государство таким образом будет экономить для бюджета 30 млрд рублей в месяц. Но производители нефтепродуктов будут терять в деньгах, продолжая поставлять топливо на внутренний рынок – им будет выгоднее заниматься экспортом. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что сокращение демпферных выплат – один из основных факторов, влияющих сейчас на цены и в опте, и в рознице.

- Естественно, это подталкивает нефтяные компании к тому, чтобы они компенсировали недостающую выгоду, поднимая цены на топливо внутри страны, - говорит он. – Но, с другой стороны, есть объективный сдерживающий цены фактор. Сезон летних отпусков заканчивается, автомобильные поездки по стране сокращаются, а, следовательно, меньше становится спрос на топливо. Пик потребления бензина в этом году уже уходит. Это будет давить на цены, толкая их чуть вниз, и компенсирует рост цен, который может произойти из-за сокращения выплат по демпферу.

Плюс государство, по словам эксперта, всячески будет настаивать на том, чтобы нефтяные компании недополученную выгоду не закладывали в стоимость топлива, а сократили свою рентабельность. Цена на бензин - социально-важный аспект, поэтому нельзя поднимать его стоимость для потребителей соразмерно сокращению. Тем не менее рост цен будет продолжаться, но не такими темпами, как это было летом, когда стоимость бензина ставила рекорды на бирже.