67% россиян хотят, чтобы родителям предоставляли выходной 1 сентября

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Госдуме обсудили возможность сделать в России 1 сентября выходным днем. Однако пока идея не получила поддержки. Сами же россияне признались, что были бы рады каким-либо привилегиям в честь Дня знаний, свидетельствуют результаты опроса KP.RU.

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Так, 96% участников опроса уверены, что родители всех школьников нуждаются в дополнительной поддержке и льготах к 1 сентября. При этом 67% считают правильным, организовать выходной для тех, кто провожает ребенка в школу, чтобы родителям не пришлось отпрашиваться с работы или брать день за свой счет.

«Конечно, выходной 1 сентября надо узаконить. Ведь это праздник не только учеников, но и родителей», - говорит участник опроса.

«Сегодня видел столько родителей, бабушек, дедушек на линейке – все хотят сходить в школу. Можно из новогодних каникул забрать один день и перенести на сентябрь. Зато после школы родные проведут время вместе. Семья – это же ячейка общества, ее фундамент», - рассуждает другой.

«Обязательно нужен выходной, причем оплачиваемый», - кивает другой.

А вот еще 29% россиян считают, что отгул на работе кто захочет и так сможет взять, а вот финансовая поддержка родителям не помешала бы. Поэтому респонденты предлагают назначить родным школьников выплаты, хотя бы небольшие, чтобы на цветы учителю, на подарок ребенку хватило.

Оставшиеся 4% выбрали вариант «другое». Кто-то отметил, что было бы неплохо предоставить родителям и выплаты, и выходной на 1 сентября, но большинство все зе отметили, что никакие привилегии родителям не нужны, тем более что в стране и так немало праздников.

«Да какой выходной? Обычный день, рабочий, зачем из первого учебного дня делать событие вселенского масштаба?» - недоумевает участник исследования.

«Ничего не стоит делать. Все находят время. Нам что праздников мало?» - делится мнением другой.

«Выходной только для родителей первоклашек, а остальные обойдутся», - предлагает свой вариант третий.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 8,4 тысячи человек.