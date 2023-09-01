МВД России не запрещало устанавливать видеорегистраторы на лобовые стекла машин

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что «требования к обзорности транспортного средства c 1 сентября не пересматривались и коррелируются с нормативными предписаниями аналогичного перечня, который впервые был утвержден в 1993 году».

«Положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность, кроме зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей, наружных и нанесенных или встроенных в стекла радиоантенн, нагревательных элементов устройств размораживания и осушения ветрового стекла, применялось и прежде. Однако, никакого запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает», - объяснила Ирина Волк, и уточнила, что «введение дополнительных мер ответственности в виде новых штрафов и иных наказаний указанными изменениями с 1 сентября не предусмотрено».

Кроме того, в МВД России обратили внимание автолюбителей, что в связи со вступлением в силу новых правил, ряд ранее существовавших требований, которые «непосредственно не влияют на вероятность совершения ДТП», теперь и вовсе исключены из Перечня. Так, с 1 сентября отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

Напомним, сегодня утром пресс-центром МВД России было распространено информационное сообщение о вступлении в силу с 1 сентября 2023 года изменений в «Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств». Ряд СМИ и интернет-изданий ошибочно интерпретировали содержание постановления Правительства России, которым внесены указанные изменения, и опубликовали материалы, вводящие в заблуждение аудиторию.

В частности, ряд СМИ успели заявить, что «с 1 сентября введен полный запрет на установку видеорегистраторов и других гаджетов на лобовое стекло автомобилей и административная ответственность за их установку». Как мы видим, все эти заявления не отвечают действительности.