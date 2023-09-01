Космические классы и поздравление от летчика-космонавта: губернатор Василий Голубев открыл самую большую школу в Ростовской области

Василий Голубев в День знаний посетил новую и самую большую школу в донском регионе. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области.

В пятницу, 1 сентября, в Западном микрорайоне Ростова-на-Дону приняла учеников новая школа № 60 имени пятого гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса. Это на сегодняшний день самая большая школа в Ростовской области — в ней будут учиться 1650 детей. На торжественную линейку в День знаний пришел губернатор донского региона Василий Голубев, чтобы поздравить ребят, их родителей и педагогов с началом нового учебного года в самой большом и самом современном образовательном учреждении Дона.

ШКОЛА С КОСМИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ И ПЕРСПЕКТИВАМИ

На линейке в этот погожий, по-летнему жаркий, сентябрьский день и детвора, и родители, и учителя, с удивлением и интересом рассматривают новое здание школы — современное, со стеклянным фасадом. Первоклашки обнимают свои воздушные шарики — они у них в форме космонавтов.

- В Ростове-на-Дону появилась новая уникальная школа, которая рассчитана на обучение 1650 детей. Это самая большая на сегодня в Ростовской области, но отличается она не только размером. Она – «космическая» по масштабам и содержанию, - заметил Василий Юрьевич. - Сюда пришли учиться ребята, которые могут связать свою жизнь с космической отраслью. Этому будет способствовать сотрудничество с корпорацией «Роскосмос». В школе созданы «космические» классы, лаборатории, кабинеты робототехники, оснащенные современным оборудованием. Здесь есть все возможности для получения знаний будущими специалистами космической отрасли.

Строительство здания второго корпуса школы вели два года, с 2021 года, по июль 2023-го. На работы было направлено 1,946 миллиарда рублей, в том числе 1,229 миллиарда из федерального бюджета, 656 миллионов из областного и 61,2 миллиона — из местного бюджета.

ЛЕТЧИК-КОСМОНАВТ СОВЕТОВАЛ РАВНЯТЬСЯ НА ЮРИЯ ГАГАРИНА

Сегодня ученики стали еще на шажок ближе к космосу — с началом учебного года их поздравил самый настоящий космонавт. На успешную учебу ребят от первого до одиннадцатого класса напутствовал Герой Российской Федерации, летчик-космонавт Федор Юрчихин. Обращаясь к ребятам, Федор Николаевич пожелал ростовским школьникам всегда равняться на первого космонавта мира Юрия Гагарина, известного на весь мир, и сделать выбор жизненной дороги уже в школе.

В одну смену в школе смогут учиться 1650 ребят. Фото: пресс-служба.

Следовать примеру легендарного летчика-космонавта, думается, ребята будут. Не зря же во дворе школы установлен бюст в честь Юрия Алексеевича со словами «Главная сила в человеке — это сила духа». Рядом - самые заслуженные ученики, среди них юнармейцы, поднимали флаги Российской Федерации, Ростовской области и Ростова-на-Дону.

Выпускному классу, который еще чуть-чуть и взлетит во взрослую жизнь, флаг «Роскосмоса» вручит представитель госкорпорации - в знак будущих космических успехов в освоении новых знаний.

ОБОРУДОВАНА С ЗАБОТОЙ О КАЖДОМ РЕБЕНКЕ

Школа не зря зовется самой большой в регионе. Общая площадь комплекса составляет 26,1 тысячи квадратных метра. Плановая наполняемость — 1650 детей только в одну смену. В текущем году планируется обучение в односменном режиме 1650 учащихся.

Образовательное учреждение действительно имеет космические возможности — в ней созданы самые современные условия для учебы и всестороннего развития учеников. На четырех этажах просторного здания размещены не только учебные кабинеты, но и междисциплинарные лаборатории по изучению космических систем, анализу геопространственных данных, центр промышленной робототехники, лаборатория человеко-машинного взаимодействия, ракетостроения, промышленного растениеводства и агролаборатория, где ребята смогут углублять свои знания и определяться с выбором «кем я стану, когда вырасту?».

Светлая и уютная столовая, оснащенная профессиональным технологическим оборудованием, одновременно может разместить на обед до 600 ребят. Актовый зал на 910 мест оснащен концертным оборудованием, в школе есть свои конференц-зал, читальный зал. А для гармоничного развития и ума, и тела, в школе для занятия физической подготовкой имеется закрытый закрытый стадион с футбольным полем и пять спортивных залов, в том числе хореографический и зал для занятия гимнастикой. А медпункт состоит из восьми специально оборудованных кабинетов.

Всего на оснащение современными средствами обучения и воспитания было направлено 326,7 миллиона рублей, в том числе 175,4 — из областного бюджета и 151,3 миллиона — из местного.

Глава региона посетил учебные центры, лаборатории и творческие студии в школе, пообщался с увлеченными юными исследователями и создателями творческих и научных проектов. Василий Юрьевич пожелал ученикам ростовской школы № 60 дальнейших успехов в познании мира и новых открытий.

Еще одну новую школу, на 600 мест, губернатор открыл в тот же день в Батайске.

А всего в Ростовской области первого сентября приняли учеников четыре новые школы на 3 250 мест. До конца этого года на Дону планируется завершить строительство еще шести школ почти на шесть тысяч мест.