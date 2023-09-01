Леонид Слуцкий в День Знаний встретился со студентами в Луганске

Леонид Слуцкий. Фото: Эрик Романенко/ТАСС

…- С Днем знаний вас, Леонид Эдуардович!

- И вас, Александр! Рад слышать в этот праздник.

- Почему вы решили его в ЛНР, в Луганске отметить? С чем это связано?

- Потому что мы больше всего сейчас нужны на новых территориях. Там больше всего проблем, больше всего беды, больше всего неустроенности. Да, это уходит, но уходить еще будет долго. И все, что будет знакового свершаться в стране, мы с вами должны понимать, в ближайшие годы, — будет происходить там.

В Луганске прекрасные вузы, старейший, ему более 100 лет, Луганский государственный педагогический университет, где я сегодня был на линейке с первокурсниками в 8 утра. Затем прочитал лекцию, ответил на вопросы ребят, профессуры.

И, конечно, сегодня, когда мы говорим о повышении качества образования, должны заботиться о привлекательности и региональных вузов, в том числе на новых территориях. Качество образования напрямую зависит от тех, кто его дает - от преподавателей. В Луганском педагогическом университете все это присутствует в полном объёме.

Поэтому, будем и дальше взаимодействовать, помогать. И я, честно говоря, по-другому и не мыслил, чтобы 1 сентября где-то быть дома. Или - в каком-то другом месте. Надо быть именно там, в Донбассе, надо помогать, надо поддерживать, надо вместе с ними работать.

И все это - ради нашего будущего, ради прекрасного образования тех, кто идет за нами, ради нашей классной и высокообразованной молодежи.

- Понятно… Я знаю, что вы - президент факультета мировой политики и заведующий кафедрой на факультете политологии в Московском университете. Сегодня в Луганске вам задавали массу вопросов. Какие из них вам показались самыми неожиданными?

- Много вопросов - в том числе, неожиданных, по нашей внешней политике. О роли России в мировой архитектуре XXI века. О том, как нам перебороть устремления США и их сателлитов к однополярному миру.

Спрашивают про БРИКС, по той мировой политике и международным отношениям, которые складываются в нынешнем столетии.

Ну и, конечно, всех интересуют наши взгляды на то, как можно отодвинуть угрозу третьей мировой? Как не допустить каких-то негативных тенденций в формировании миропорядка, основанного на правилах, а не на устаревших законах. Чтобы мы получили, в итоге, для нашего будущего поколения мирную, стабильную и безопасную мировую архитектуру нового века.

Всё это обсудили очень подробно, детально, интересно. Подготовленные ребята с горящими глазами. Не хотелось уходить. Очень хороший разговор. И, я уверен, что это - история с продолжением.

- У меня как у гуманитария единственная претензия. Что Слуцкий, выступая, назвал среди важнейших предметов на первом месте математику. Почему вы это сделали?

- «Математика – гимнастика ума», — сказал еще Ломоносов. Я сам в другой жизни был физиком. И, считаю, честно говоря, что - мы как нынешние гуманитарии, те, кто занимается политикой, экономикой, различными гуманитарными вопросами на практике, - не должны забывать про естественные науки.

У нас огромное количество выпускников естественнонаучных специальностей вузов, которые осели в различных зарубежных учреждениях, работают там.

Эту утечку мозгов мы сейчас успешно останавливаем - через федеральную программу ЛДПР по сети интегрирующих центров. И наши специалисты, которые некогда перебрались за границу, находят теперь достойные рабочие места в наших академических институтах, на других инновационных площадках, и у нас это получается.

Мы не должны забывать - извечный спор физиков и лириков остается. Но, безусловно, они будут вместе жить, работать и сосуществовать на крупнейших образовательных площадках вместе.

- Спасибо вам огромное, уважаемый руководитель партии и правительства ЛДПР.

- Спасибо, Александр!