Герой спецоперации «Z» гвардии лейтенант Аксенов прорвал с ротой вражеские рубежи

Фото: Александр КОЦ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Стреляй редко, да метко, штыком коли крепко. Пуля — дура, штык — молодец», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. И еще о тактике: «Тот уже не хитрый, о ком все говорят, что он хитер».

УНИЧТОЖИЛ ДИВЕРСИОННУЮ ГРУППУ ВРАГА

Младший сержант Илья Михиевич

«Подразделение, в составе которого выполнял боевые задачи старший стрелок мотострелкового отделения младший сержант Илья Михиевич, занимало оборону в одном из стратегически важных населенных пунктов. Во время ночного боевого дежурства на наблюдательном пункте Михиевич с помощью прибора ночного видения обнаружил диверсионно-разведывательную группу противника, скрытно передвигающуюся в направление оборонительных рубежей российских войск. Проанализировав направление движения, и определив количественный состав группы, Илья доложил командованию. По переданным координатам было нанесено огневое поражение противника российской артиллерией. Находясь на наблюдательном пункте, Михиевич корректировал огонь. В результате точного артиллерийского огня диверсанты были уничтожены. Благодаря бдительности и опыту младшего сержанта Ильи Михиевича удалось не допустить гибели личного состава и уничтожить хорошо подготовленную группу диверсантов, не допустив потерь среди личного состава российских войск».

ЗАМПОЛИТ ПОВЕЛ МОРПЕХОВ НА ШТУРМ

Гвардии лейтенант Роман Аксенов

«Заместитель командира десантно-штурмовой роты по военно-политической работе гвардии лейтенант Роман Аксенов, возглавил штурмовую группу подразделения морской пехоты в ходе атаки на занятый противником рубеж обороны. В ходе боя штурмовая группа под командованием Аксенова скрытно продвигаясь к опорному пункту противника подверглась атаке с замаскированной позиции украинских боевиков. Несмотря на шквальный огонь, Аксенов оперативно сориентировался в обстановке, организовал маневр огневыми средствами группы. Под прикрытием огня штурмовой группы гранатометчик точными выстрелами уничтожил огневую точку противника. Продолжив штурмовые действия, российские подразделения вышли на заданный рубеж и выбили подразделения украинских боевиков с подготовленных огневых позиций, продвинувшись вглубь его обороны без потерь. Благодаря смелым и грамотным действиям гвардии лейтенанта Романа Аксенова удалось улучшить положение по переднему краю, не допустить потерь среди личного состава и нанести значительные потери противнику».