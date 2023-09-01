«Срочно пишем отказ от биометрии»: как страшилка из Интернета создала небывалый ажиотаж в МФЦ

Сканирование отпечатков пальцев во время подачи документов на биометрический заграничный паспорт в МФЦ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

В многофункциональных центрах (МФЦ) — ажиотаж. Граждане, особенно пенсионеры, последние дни августа занимали туда очередь чуть ли не за несколько часов до открытия. А все — чтобы написать заявление с отказом от сбора и хранения биометрических данных.

Панику вызвали примерно такие сообщения в соцсетях:

«Если до 31 августа не написать отказ от предоставления биометрических данных, то с 1 сентября Вы автоматически в базе, т.к. Ваши данные без Вашего согласия снимут в любом банкомате, где установлена камера, а так же при звонке из Ростелеком запишут голос… Пока нам дали право на отказ, но срок на отказ маленький и многие просто не знают о существовании этого закона».

И пошло-поехало. О «существовании закона» всю последнюю неделю августа активно рассказывали все возможные чиновники, так или иначе связанные с цифровизацией: отказ от сбора и размещения биометрических данных можно написать когда угодно, не обязательно до 1 сентября — никаких ограничений на этот счет нет.

Так что ж тогда вызвало панику? И надо ли после 1 сентября бояться звонков и банкоматов? Мы в KP.RU самостоятельно изучили законы, на которые ссылаются авторы «страшилок» про необходимость срочно писать отказ от биометрии, причем строго до 1 сентября. Подробности здесь, а вкратце суть вопроса выглядит так.

«ВЫ АВТОМАТИЧЕСКИ В БАЗЕ»

С 1 июня по 30 сентября 2023 года все организации, которые для каких-то целей собирали биометрические данные граждан, обязаны эти данные передать в Единую биометрическую систему (ЕБС). Это действительно установлено законом. Далее вся наша биометрия будет храниться только там, и операции с такого рода данными будут проводиться через эту платформу. Предполагается, что так лучше для граждан — у государства больше возможностей позаботиться о безопасности данных, чем у отдельных коммерческих структур.

Да только граждане задумку не оценили. И поняли по-своему: нашу биометрию куда-то «сливают» и теперь будут использовать «без спросу».

«Слив без спросу» выглядит так. За 30 дней до того, как, допустим, банк будет передавать ваши биометрические данные в ЕБС, он обязан прислать вам об этом уведомление. Если клиент в течение 30 дней никак не отреагировал, его данные автоматически отправят в ЕБС.

При этом никакими документами не отменялись и не отменяются с 1 сентября действующие правила сбора и обработки любых персональных данных граждан, включая биометрию. Да, те самые надоевшие всем бумажки, которые приходится заполнять чуть ли не на каждом шагу. И кто-то может куда-то передать только те данные, которые вы сами со своего письменного согласия где-то оставили.

Москва. Женщина делает фотографию для подачи документов на биометрический заграничный паспорт в МФЦ. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

«БИОМЕТРИЮ С ВАС СНИМЕТ ЛЮБОЙ БАНКОМАТ»

На сегодня — и с 1 сентября этот порядок не поменялся — процесс сдачи биометрических данных выглядит так.

Вариант 1 - подтвержденные биометрические данные. Они годятся, например, для того, чтобы дистанционно брать кредит в банке. Сдать их можно только при личном визите в организацию, которая является партнером ЕБС (в основном это банки — перечень здесь). Там вы официально - и подтвердив свое согласие на все эти манипуляции - посмотрите в камеру и скажете несколько фраз.

Вариант 2 - стандартные биометрические данные. Они могут использоваться, например, для прохода в метро «по фейсу». Сдать можно, установив на смартфон приложение «Госуслуги Биометрия». Понадобится учетная запись на Госуслугах и загранпаспорт нового образца (его необходимо отсканировать). А также сделать через приложение селфи и наговорить несколько фраз.

Пусть теперь ваша фантазия вам подскажет, что тут можно интерпретировать как «камеру банкомата».

«ПОСЛЕ 1 СЕНТЯБРЯ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ СБОРА БИОМЕТРИИ БУДЕТ НЕЛЬЗЯ»

А вот такое действительно не прописано ни в одном из российских законов. В том числе в том, на который ссылаются авторы страшилок - 572-ФЗ от 29.12.2022 об идентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных. Там сказано, что с 1 июня 2023 года отказ от сбора и размещения биометрических данных можно оформить, обратившись с письменным заявлением в МФЦ (потребуется паспорт и СНИЛС). Детали расписаны в постановлении правительства от 27 марта 2023 года, где тоже никаких временных ограничений для отказов не предусмотрено.

А вот что разъясняется в разделе «Помощь» той самой «страшной» системы ЕБС:

«Удалить свою биометрию и отозвать согласие на обработку персональных данных можно в любой момент не только из ГИС ЕБС, но и из всех систем, где она хранилась. Отзыв согласия предполагает полное прекращение работы с биометрическими данными. Для этого нужно оформить заявление на бумаге или в электронном виде».

«На бумаге» - это в МФЦ. А в электронном виде, как предполагается, это можно будет сделать через личный кабинет на портале Госуслуг. В полной мере сервис по управлению своей биометрией там должен заработать в 2024 году.

Особо бдительные уже сейчас могут в этом своем личном кабинете поискать раздел «Биометрия». Я такого у себя не нашла. Но я и биометрию не сдавала.

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