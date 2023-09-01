В начале была безопасность: какие новые предупреждения появились в приложениях таксистов

Стало известно, как увеличивается спрос на такси с началом осени. Статистика такова: из года в год в День знаний машины с шашечками становятся одним из самых востребованных видов транспорта.

1 сентября становится самым популярным днем для поездок на такси за весь учебный год.Спрос на машины растет в 1,5 раза в сравнении с другими учебным днями. Таковы данные, которые были озвучены сервисом Яндекс Go. В выборку не вошли данные за выходные и каникулы.

С началом учебного года водителям стоит быть особенно внимательными на дорогах: соблюдать скоростной режим, следить за предупреждающими знаками и, конечно же, снижать скорость перед образовательными учреждениями.

Чтобы минимизировать риски, в приложениях для автомобилистов — Картах, Навигаторе и Яндекс Про – теперь отображается знак «Осторожно, дети». А на подъездах к нерегулируемым пешеходным переходам около школ звучат голосовые предупреждения. Водитель услышит фразу «Будьте внимательны, рядом школа», если превышает допустимую скорость.

Кстати, ранее "Комсомолка" рассказывала лайфхаки, которые помогут сэкономить на такси во время осенней суматохи. Например, пики заказов в первые дни сентября приходятся на 7.30, 8.00 и 10 утра — старайтесь вызывать такси на 15 минут раньше или позже этого времени, цена будет ниже.