В День знаний в Калужской области открыли две современных школы

В новой школе Обнинска появился инженерный класс, открытый совместно с Корпоративной академией «Росатома». Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Сразу две новых современных школы открылись 1 сентября в Калужской области: одна в Калуге, вторая – в Обнинске. С Днем знаний учителей, учеников и родителей поздравил глава региона Владислав Шапша.

Школа на улице Ермоловской областного центра стала частью средней общеобразовательной школы № 46. В ней будут учиться 1300 детей.

«У нас в области сложилась хорошая традиция – в этот день мы не только поздравляем друг друга с Днем знаний и идем в школу, но и открываем новые школы. Сегодня на улице Ермоловской открывается очень долгожданная, отличная школа. Здесь стоят такие маленькие прекрасные калужане – 280 первоклассников – огромное число. Совсем скоро они возьмут в руки не только учебники, но и штурвал управления нашим городом, нашей областью», - отметил губернатор Владислав Шапша.

Губернатор региона Владислав Шапша поздравил педагогов и учеников с Днем знаний. Фото: пресс-служба правительства Калужской области.

Новое четырёхэтажное здание школы оборудовано всем необходимым для занятий и творчества. На площади 30,8 тысяч квадратных метров разместились 76 учебных кабинетов. Их оборудовали самой современной техникой и интерактивными средствами обучения: в классах установили компьютеры, тач-панели, документ-камеры, многофункциональные устройства учителя. В школе также есть цифровые лаборатории и лингафонные системы.

Заниматься физкультурой ребята будут в трех спортивных залах. В здании разместился актовый зал с большой сценой на 650 мест: он оборудован системами постановочного освещения, электроакустики и кинопоказа. Нашлось место и для медицинского блока с кабинетом врача, процедурной, прививочной и стоматологическим кабинетом. Кроме того, для ребят открылись кабинет хореографии, стрелковый тир и информационно-библиотечный центр.

Еще одна новая школа - в Обнинске – построена в рамках национального проекта «Образование» с использованием концессионного соглашения с ООО «ПроШкола». Она войдёт в состав средней общеобразовательной школы № 18 и будет называться «Время, вперёд!». Школа рассчитана на 1144 учащихся. По словам Владислава Шапши, это третья школа, построенная за последний год в Обнинске.

Главной особенностью нового учебного заведения стали инженерный класс, открытый совместно с Корпоративной академией «Росатома», а также профильный медицинский класс. Он будет обучать школьников азам медицины в партнерстве с Медицинским радиологическим научным центром имени А.Ф. Цыба – филиалом ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России и Обнинским институтом атомной энергетики - филиалом ФГАОУ НИЯУ «МИФИ».

Глава региона отметил, что это первая первой в Калужской области и одна из первых в России школ, построенных с использованием механизма концессии. Губернатор поблагодарил банк ВЭБ.РФ и Правительство РФ за поддержку этого проекта.

«Таких школ у нас появится еще три в ближайшее время – в Калуге и Людиново», - сообщил Владислав Шапша.