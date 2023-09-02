Бабье лето придет после холодов и дождей: Вильфанд дал прогноз на начало осени в России

Фото: Иван МАКЕЕВ

Календарная осень в Москве, как и во многих регионах Европейской части России, началась с летней погоды. Солнечно и на удивление тепло! Это уже бабье лето? Или оно ещё будет?

Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, что нынешняя аномалия - это ещё не бабье лето, а задержавшееся «обычное».

- Сегодня погода в Москве и области просто июльская! Не нужно ассоциировать её с бабьим летом. Это просто лето перешагнуло через тот административный порог, который назначен на 1 сентября.

В центре европейской части России сейчас погода фантастическая! Не то что сентябрьская, она даже не августовская. Это июльская погода, причем самой теплой декады июля.

Уже в субботу к Москве приблизится фронтальный раздел, температура понизится до +20…+22 градусов. В последующие дни, в воскресенье, понедельник и даже во вторник, такой она и останется, +20…+22 градуса. Это примерно на 2 градуса выше нормы.

А что такое бабье лето? Это период сухой, теплой, ясной, солнечной погоды после затяжного ненастья. Поэтому нужно понимать, что, ожидая бабье лето, мы сначала «накликиваем» ненастье, когда будет и прохладно, и дождь будет идти, и порывистый ветер, и придется воротники плащей поднимать.

При этом до середины следующей недели в столице и Подмосковье будет около +20 градусов, в дальше - понижение температуры и осадки. Конечно же, бабье лето нужно ждать. Но помнить, что мы будем его с удовольствием ощущать лишь после ненастной погоды.

- В других регионах какой погоды ждать в первой неделе сентября?

- Теплая погода на западе Северо-Западного федерального округа. Я имею в виду Ленинградскую область, Новгородскую, Псковскую. Там +20…+24 градуса, затем постепенное понижение температуры к середине следующей недели, примерно до +14…+19 градусов. И дождливо.

А вот на востоке Северо-Западного федерального округа (Республика Коми, Архангельская Область, Ненецкий автономный округ) невероятно теплая погода! На 7-9 градусов выше многолетних значений. Там температура в ближайшие пяти дней +21…+26 градусов, осадков не ожидается.

На юге европейской России, в Краснодарском крае, в Ставрополье, в Крыму в пятницу было очень жарко, до +34…+35 градусов, но ливни. Температура останется высокой до середины следующей недели.

В Приволжском федеральном округе +18…+23 градуса в течение выходных дней и начала следующей недели, существенных осадков не будет.

На Урале в последние 7-10 дней малоподвижный и очень глубокий циклон, заливал дождями этот регион. В субботу и воскресенье его влияние сохранится, температура +15…+20 градусов.

В Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях этот же циклон уже начинает действовать, и там будут дожди.

В Алтайском крае +25…+30, существенных осадков не ожидается. Очень высокая температура в Тыве и в Иркутской области, +30 градусов.

- В Приморье погода изменится, перестанет заливать Владивосток?

- Да, наконец-то дожди прекращается. Но ещё два дня как минимум будет очень сложная ситуация.