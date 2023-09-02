Последние новости о ситуации вокруг Украины на 2 сентября 2023 года: Нобелевский комитет решил пригласить послов РФ и Белоруссии на церемонии вручения премии, PepsiCo и Mars признали в Киеве международными спонсорами войны

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НЕ ЖДАЛИ – НОБЕЛЕВСКИЙ КОМИТЕТ РЕШИЛ ПРИГЛАСИТЬ ПОСЛОВ РОССИИ И БЕЛОРУСИИ

Нобелевский фонд вновь пригласит послов России и Белоруссии на церемонии вручения премий 2023 года в Стокгольме, хотя в прошлом году представителей двух наших стран из-за спецоперации России на Украине на церемонию не позвали.

- Очевидно, что мир все больше делится на сферы, где диалог между людьми с разными взглядами сужается. Чтобы противостоять этой тенденции, мы сейчас расширяем число наших приглашений, чтобы отметить и понять Нобелевскую премию, а также важность свободной науки, свободной культуры и свободных, мирных обществ, — объяснил позицию нобелевского фонда исполнительный директор Видар Хельгесен.

И тут же получил в лицо от МИД Украины:

- Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов России и Беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем государствам, которые им противостоят. Доказывать ценности гуманизма до России и Беларуси - сизифов труд. Усилия, которые не приведут к результату, - заявил официальный представитель ведомства Дмитро Кулебы (это не только ругательство и диагноз, но еще и фамилия). Украинских коллег поддержал и глава МИД Эстонии Маргус Цахкна.

Вот уж кого забыли спросить.

КИЕВ ВНЕС КОРПОРАЦИИ PEPSICO B MARS В СПИСОК МЕЖДУНАРОДНЫХ СПОНСОРОВ ВОЙНЫ

На Украине ведущие мировые пищевые корпорации PepsiCo и Mars внесли в список международных спонсоров войны, как сообщило местное Национальное Агентство по противодействию коррупции. Такая кара постигла мировых гигантов на украинском рынке за то, что они продолжают свою работу в РФ, хотя компании и заявили. что сократили объемы своего бизнеса в РФ, прекратили рекламную деятельность.

По показателю чистой прибыли среди производителей напитков и пищевых продуктов в РФ занимает четвертое место. А за первый год проведения СВО чистая прибыль компании в РФ выросла на 333% - до 525 млн долл. За этот же период чистая прибыль компании Mars выросла на 59% до 377 млн долларов США.

Нет, ребятки, от российского рынка и такой прибыли просто так не отказываются. А с учетом бедственного состояния финансов Украины и жуткого дефицита бюджета, если обе эти компании уйдут с украинского рынка, то это в большей степени скажется на Украине, а не на корпорациях.

КИБЕРСПОРТ УКРАИНЫ ПОШЕЛ НА ШАНТАЖ

Федерация киберспорта Украины рассмотрит вопрос выхода из состава Международной Федерации после того, как Международная Федерация вернула на соревнования спортсменов из России.

ФКУ, как сообщается, была "шокирована и возмущена" этим "позорным и неуважительным решением".

- Оно пренебрегает российским вторжением в Украину, в котором ФКС России является активным участником. Российские киберспортсмены не должны иметь права представлять свою страну на международной арене, пока Россия продолжает войну против Украины, - говорится в заявлении Федерации Украины. Кстати, накануне сборная Украины уже снялась из-за этого с чемпионата мира по Dota 2 в Румынии.

- Мы собираемся провести экстренное собрание для рассмотрения вопроса о выходе из состава IESF. Мы не можем быть частью организации, не соблюдающей основные принципы справедливости и уважения к территориальной целостности своих членов", - настаивают в ФКУ.

Или я, или они – это понятно. Но вот вариант "так не доставайся ты никому" украинские чиновники от спорта тут реализовать не смогут.

В МИНОБОРОНЫ УКРАИНЫ НОВЫЙ СКАНДАЛ

Советник Минобороны Украины Алексей Копытько заявил, что Минобороны и пока еще возглавляющего его честнейшего Алексея Резникова атакуют со всех сторон провокаторы, а против Резникова ведется хорошо скоординированная и оплаченная кампания. А в результате "часть политиков в США начала раскручивать тему контроля над поставками оружия, трактованную журналистами, как то, что военно-политическое руководство Украины потеряло доверие партнеров, что цитировали западные СМИ".

Но вот незадача – буквально в день выступления Копытько Офис Генпрокурора Украины сообщил, что Минобороны планировало закупить некачественные продуктовые наборы для военных на сумму 430 миллионов гривен. И этот факт, как оказалось, был подтвержден в суде, который также установил, что заключение соглашения о закупке нарушило закон и не соответствовало интересам государства.

Не могли, что называется, подождать хоть денек. Всю картину смазали.

ПОДОЛЯК ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ МИРНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ С МОСКВОЙ

Советник главы Офиса президента Украины и "грязный рот" Зеленского Михаил Подоляк исключил возможность мирных переговоров с Москвой.

- Украина усилила свои удары по оккупированным территориям, – предался мриям Подоляк и выразил надежду, что западная военная помощь продолжит поступать в ближайшие месяцы. - На данный момент союзники понимают, что эта война уже не закончится компромиссным решением - то есть либо мы уничтожим возможности России военным путем, и для этого нам нужны соответствующие инструменты, либо эта война с таким уровнем агрессии будет продолжаться некоторое время.

Про третий, наиболее вероятный вариант, при котором Украина потерпит катастрофическое поражение, Подоляк не упомянул даже буквой, хотя прекрасно знает, что так и произойдет. У Зеленского не поймут.

БЕГИ, ТАРАС, БЕГИ!

Стоило только главе фракции правящей партии Зеленского Давиду Арахамии заявить, что Киев может попросить экстрадировать украинских мужчин призывного возраста на Батькивщину, как выяснилось, что в некоторых странах Европы уже все готово к такому варианту действий.

В Чехии правительство намерено оплачивать расходы на возвращение беженцев на Украину и даже готовы помочь этому финансово. Помощь на возвращение можно будет получить только один раз. Если впоследствии украинцы захотят приехать в Чехию повторно и получить долгосрочную визу, это будет не бесплатно, половину полученной помощи придётся вернуть.

Аналогичную программу разработали и в Ирландии. Десятки тысяч человек смогут получить деньги на возвращение домой, но сумма пока не определена.

А вот в Швейцарии уже платят деньги украинцам за возвращение домой. Размер помощи определяют индивидуально. На взрослого дают около 500 швейцарских франков (500 евро) и 250 франков – на ребенка. Максимум можно получить до 2000 франков на семью. Но если украинцы захотят вернуться в Швейцарию, им придется вернуть все полученные деньги, а не половину, как в Чехии.

Обложили Тарасиков со всех сторон. Бегите, хохлы, бегите!

СВОЯ ЭКОНОМИКА ВОЛНУЕТ НЕМЦЕВ БОЛЬШЕ УКРАИНЫ

Как следует из соцопроса, проведенного в Германии ARD-Deutschlandtrend, тема Украины для немцев опустилась даже не на второй план, а, вообще, сошла с "пьедестала".

- 28% немцев считают, что властям следует заняться экономикой.

- 26% называют важной тему мигрантов и беженцев.

- 18% обеспокоены состоянием окружающей среды и климатом.

И лишь 9% назвали важной тему Украины, позволив ей занять четвертое место в этом рейтинге. При том, что еще в апреле таких было 25%.

Еще полгода, и о Незалежной в Германии совсем забудут.

ЗЕЛЕНСКИЙ В БЕШЕНСТВЕ

Французское издание Le Figaro опубликовало статью о том, что президент Украины Зеленский крайне недоволен неспособностью военных комиссариатов набрать достаточное количество призывников для ВСУ. В статье утверждается, что президент Украины подверг проверкам свыше 200 призывных пунктов и был просто взбешен их итогами.

- Глава государства рвал и метал, осуждая коррупцию в органах, отвечающих за отправку призывников на фронт, — свидетельствуют французские журналисты.

Это они его в период ломки еще не видели.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Украинские коммунальщики из троллейбусного управления Северодонецка заказало техники на 38 млн гривен. Весь цимес в том, что Северодонецк освобожден и стал уже российским городом, но разве это может остановить украинских "распильшиков" денег.

- Уполномоченный Украины по вопросам лиц, пропавших без вести, Олег Котенко сообщил, что Германия пообещала поставить Украине 10 рефрижераторов для хранения тел военных. Но не уточнил, идет ли речь об автомобильных фургонах или железнодорожных вагонах.

- В Киеве заявили, что Украина будет оспаривать любое продление запрета на импорт зерна со стороны пяти стран ЕС, добиваясь отмены ограничений, введенных некоторыми из ее ближайших союзников.

- Российский паспорт понизили в рейтинге "сильных паспортов" - в 2022 году граждане РФ могли без визы въезжать в 117 стран, а сейчас — лишь в 115. Вот напугали!

- Буквально в четверг ваш покорный слуга дал прогноз, что "страсть к туризму" нынешнего президента Грузии Саломе Зурабишвили может довести ее до импичмента, а в пятницу правящая партия Грузии инициировала импичмент Зурабишвили из-за её поездки в Европу без разрешения правительства.

- Предложение о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх, которые стартуют 23 сентября в китайском Ханчжоу, заблокировал МОК. Ну очень хочется Баху переизбраться.

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