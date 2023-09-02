Равшана Куркова поразила стройной фигурой после недавних родов

Равшана Куркова. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Весной стало известно, что Равшана Куркова стала мамой во второй раз. Актриса не рассказывает о своей личной жизни, так что рождение ее дочери оказалось для всех сюрпризом. Никто не видел Равшану беременной, к тому же она продолжала работать и снялась в фильме «Я делаю шаг». Вечером 1 сентября 43-летняя мама появилась на премьере картины в столичном кинотеатре «Октябрь».

Актриса пришла на премьеру фильма "Я делаю шаг". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Актриса выбрала для выхода в свет лаконичный черно-белый образ: элегантное атласное платье, прозрачный жакет и туфли-лодочки с большими пряжками. Зрителей премьеры поразило, насколько стройной выглядит артистка после вторых родов. Кажется, рождение дочери совершенно не сказалось на ее фигуре. Впрочем, Равшана всегда была худенькой, и, видимо, быстро пришла в форму. Выглядела актриса просто отлично: она почти не пользуется макияжем, и при этом может похвастаться гладкой и ухоженной кожей без намека на морщинки.

43-летняя Равшана отлично выглядит и почти не пользуется макияжем. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В фильме «Я делаю шаг» Равшана сыграла учительницу. Картина недаром выходит в прокат в начале учебного года – она рассказывает о непростых отношениях в школьном коллективе.

- Педагогика, на мой взгляд, одна из самых сложных профессий. Надо любить детей, надо любить свой предмет, надо страстно его рассказывать, - рассказала Равшана Куркова на премьере.

Главные роли в фильме сыграли молодые актеры Сергей Новосад и Анастасия Талызина. На красной дорожке они позировали вместе, держась за руки. Сергей и Анастасия – пара, они часто появляются вместе на кинопремьерах. Очевидно, что их связывает нечто большее, чем просто рабочие отношения.

Анастасия - внучка известной советской актрисы Валентины Талызиной. Девочке прочили карьеру балерины: она с трех лет занималась балетом при Московской академии хореографии. Именно балету Анастасия обязана своей изящной фигурой. И, конечно, генам. Ее мама – актриса Ксения Хаирова. Об отце Насти Ксения предпочитает умалчивать: она рассталась с ним на шестом месяце беременности. 88-летняя Валентина Талызина обожает внучку, тем более, что девочку назвали Анастасией в честь ее мамы.

Сергей Новосад и Анастасия Талызина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сергей Новосад сыграл в фильме молодого учителя. Саша Макаров мечтает работать в Москве, в престижной школе, а вынужден, как он считает, «прозябать» в Пскове. Причем в той же школе, где когда-то учился сам. Ученики — наглецы, завуч Сашу ненавидит, а сам он никому не доверяет, кроме одного человека — подруги детства. Постепенно между молодыми людьми вспыхивают романтические чувства. А любовь как известно, способна все преодолеть.