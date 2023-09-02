«Женщины для утешения»: постыдная тайна японских самураев

Военные бордели впервые появились в армии Японии в 1932 году. Фото: личный архив Бэллы Пак

2 сентября 1945 года, 78 лет тому назад, капитулировала милитаристская Япония, закончив тем самым Вторую мировую войну. В нашей стране события тихоокеанского фронта войны известны гораздо хуже, чем европейского. Да и на Западе их вспоминают нечасто. Тем более что после капитуляции Япония фактически стала полуколонией США, а в последнее время ей похоже отводится роль главного тарана в борьбе Вашингтона с «китайской угрозой».

Но военные преступления японцев не забыты в самом азиатском регионе - причем это касается не только вечного антагониста Страны восходящего солнца - Китая, но и, например, Южной Кореи. Отношения между странами до сих пор остаются изрядно подпорченными из-за трагедии так называемых «женщин для утешения», одной из самых страшных историй Второй Мировой.

БОРЬБА ЗА ДИСЦИПЛИНУ

Как рассказала «КП» заведующая Центром истории и культуры Кореи Института Востоковедения РАН Бэлла Пак, военные бордели, известные по документам как «станции утешения», впервые появились в армии Японии в 1932 году. Автором ноу-хау называют заместителя начальника штаба Шанхайской экспедиционной армии Ясудзу Окамуру, утверждавшего, что солдаты в отсутствии женщин начинают звереть и теряют всякое представление о дисциплине.

Впрочем, даже введение борделей не прекратило волну изнасилований японскими солдатами. В 1937 году в ходе захвата китайского Нанкина военнослужащие императорской армии за полтора месяца помимо убийства десятков тысяч местных жителей изнасиловали от 20 до 80 тысяч женщин.

Как бы то ни было для борьбы с разбродом и шатанием японские дома терпимости начали открываться повсеместно на театре военных действий. По данным военного министерства Японии, в 1942 году насчитывалось 400 таких объектов по всей Восточной Азии, включая 10 на Сахалине. Изначально в подобных заведениях работали патриотически настроенные подданные Японии, однако потом «работниц» стало не хватать.

Поняв, что справиться с наплывом клиентов им не удается, сутенеры стали привлекать к работе коренное население. Искать дам для обслуживания оккупантов приходилось по-разному: кого-то просто распределяли в бордель из лагерей, других завлекали «на работу» за деньги. Под гребенку японской военной машины могла попасть любая женщина. Брали и 13-летних девочек, в основном стараясь находить выходцев из самых бедных районов. До сих пор никто даже не знает, сколько точно женщин прошло через эти жернова. Например, в Японии официально признают, что «утешительницами» были 20 тысяч кореянок, китаянок, филиппинок и малаек. Но в пострадавших странах называют цифру в 20 раз больше.

КОНВЕЙЕР УЖАСА

«Условия труда» пленниц были поистине ужасающи, их рабочий день напоминал конвейер. Как рассказала Пак, в среднем узницы подобных борделей обслуживали около 40 мужчин в сутки. С учетом отношения японцев к своим азиатским соседям как к «людям второго сорта», ни о каком человеческом отношении речи не шло. В результате, как утверждают корейцы, в подобных «станциях утешения» от разных причин умерли три четверти всех насильно согнанных работниц.

Посещение «дам для утешения» не было бесплатным, оно могло стоить 1-2 йены в час для солдат, а для сержантов и офицеров тарифы были выше. При этом были строгие правила: обязательное использовать презервативы и быть трезвым. Выбирали девушек зачастую по фотографиям без имен – солдат называл понравившийся ему номер и получал даму на час. В теории работниц подобных «станций утешения» должны были получать заработную плату, но на практике практически никто этих денег не увидел.

Условия жизни различались в зависимости от конкретной «станции утешения». Где-то это мог быть ухоженный дом с отдельными комнатками, а в местах ближе к линии фронта – обычная хибара с занавесками и без теплой воды. Причем в мелких провинциальных борделях зачастую не соблюдались и те немногочисленные правила, о которых писалось выше. Зато везде обязательными были еженедельные медосмотры, правда задача их была только одной - выявить «проблемных» девушек с болезнями или беременностью, которых потом либо «лечили» (делали аборт или давали порошок от сифилиса) либо просто убивали.

Всей правды о жизни в «станциях утешения» сейчас уже невозможно восстановить, ведь после капитуляции в 1945 году Токио постарался уничтожить большую часть документов про свою постыдную тайну. А самих секс-работниц убивали перед отступлением.

РАНА ДО СИХ ПОР КРОВОТОЧИТ

Как рассказала Пак, несмотря на огромный масштаб трагедии, тема «женщин для утешения» была практически неизвестна до 1990-х годов. Сами бывшие узницы не рассказывали о перенесенных ими страданиях, ведь они зачастую были морально и физически травмированы произошедшим, тем более что в корейской культуре подобное надругательство считалось табуированной темой. Только в 1991 году узница одного из борделей Ким Хак Сун первая публично рассказала о тех ужасах, которые с ней происходили в японских застенках.

В результате появилось множество новых свидетельств подобных преступлений японцев, а вопрос «женщин для утешения» до сих пор является больным для отношений Кореи и Японии. Буквально по каждому пункту у стран есть разногласие. В Сеуле считают, что Токио принес лишь формальные извинения за свои злодеяния и не продемонстрировал истинного раскаяния, тем более что японцы продолжают упорно занижать цифры женщин, пострадавших от деятельности их военных борделей.

В 2011 году в Южной Корее даже поставили памятник «женщинам для утешения» перед посольством Японии. На лавочке сидит мирная девушка, в глазах которой видна грусть. Каждую среду, начиная c 1992 года, узники «станций утешения» и поддерживающие их организации проводят митинги против насилия японцев. Сейчас в живых осталось только 9 кореянок, бывших «женщинами для утешения» и всем им больше 90 лет.

Япония принесла первые извинения перед жертвами военных борделей в 1993 году, признав, что японские военные «прямо или косвенно участвовали в создании «станций утешения» и управлении ими», и что при вербовке женщин использовались «уговоры» и «принуждение». Однако японское правительство категорически отказалось признавать факт насильственного вовлечения женщин в проституцию, настаивая на том, что женщины шли работать в бордели шли добровольно.