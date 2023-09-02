Шоу «Голос. Уже не дети»: Алиса Кожикина чуть не провалилась с треском, а к финалистке восьмого сезона никто не повернулся

Алиса Кожикина расплакалась прямо на сцене. Фото: Юрия ФЕКЛИСТОВ

1 сентября в День знаний на Первом вышел очередной сезон детского «Голоса». В этом году шоу проходит в особом формате — all star, то есть почти все звезды проекта сошлись в очной схватке, и это оказалось довольно непредсказуемо.

Зритель мог бы подумать, что в проект вернулись все те же обаятельные и талантливые детишки, только обросшие опытом и теперь готовые на вокальные подвиги. Однако первый выпуск показал, что все не так просто. Некоторых записных фаворитов вообще чуть не прокатили мимо проекта.

Состав наставников в этом году довольно экспериментальный — если Пелагея и Дима Билан заседают в красных креслах «Голоса» (и взрослого, и детского) с самых первых дней, то Егор Крид и Полина Гагарина относительно недавно. Возможно, это и накладывает отпечаток на ход соревнований и, безусловно, вносит в них интригу.

Алиса Кожикина блестяще выстрелила в проекте в 2014 году. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Иначе как можно объяснить, что чемпионка первого сезона шоу «Голос.Дети» Алиса Кожикина, блестяще выстрелившая в проекте в 2014 году, а потом штурмовавшая и детское «Евровидение», чуть не...провалилась? Расцветшая 20-летняя красавица выбрала для слепых прослушиваний, как думалось, беспроигрышный хит Бонни Тайлер The Best, но наставники вообще-то не собирались жать на кнопки до самой последней секунды — спас девушку Дима Билан.

Спас девушку Дима Билан. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

В глазах вокалистки уже читалось отчаяние, и последнюю ноту Алиса протянула максимально долго, чтобы хоть кто-то из тренеров успел передумать.

— Странно, что к такому бриллианту никто не повернулся, но мне же лучше, — констатировал Дима. — Здравствуйте, снова! Познакомимся? Мне знакомо ваше лицо.

— Только он было ниже, — добавила Пелагея.

Расцветшая 20-летняя красавица выбрала для слепых прослушиваний, как думалось, беспроигрышный хит Бонни Тайлер The Best. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

Алиса расплакалась прямо на сцене и, очевидно, не ожидала такого «теплого» приема.

Рыжеволосая зажигалка пришла с кинохитом «Ищу тебя» из фильма «31 июня». Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Не очень повезло и другой Алисе — Трифоновой. Финалистка восьмого сезона детского «Голоса», рыжеволосая зажигалка, пришла с кинохитом «Ищу тебя» из фильма «31 июня». То ли репертуар подвел, то ли наставники устали (или набрали команды), но к певице не повернулся вообще никто. Алиса аккуратно интонировала, хоть и явно волновалась, поэтому иногда торопилась, однако никого из четверки в красных креслах это никак не впечатлило.

— Я так я понял, — сказал после номера Егор Крид. — Сразу узнал.

Алиса Трифонова - финалистка восьмого сезона детского «Голоса». Фото: стоп-кадр 1tv.ru

— Привет, Егор! — ответила Алиса, которая в команде Крида дошла до финала проекта пару лет назад. — Че не повернулся?

— Я хотел посмотреть на тебя в составе другой команды, — попытался оправдаться резидент ОАЭ. — Посмотреть, что будет в другом коллективе. Мне лично, чтобы повернуться, не хватило твоего исполнения и желания.

— Красотка! — похвалила девушку Полина Гагарина.

Елизавета Качурак победительница 4 сезона шоу «Голос.Дети». Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Гораздо больше повезло Елизавете Качурак — победительнице 4 сезона шоу «Голос.Дети». Фигуристая красотка очаровала наставников исполнением песни «Скажи "нет"» Михаила Бублика. Выступление впечатлило Диму Билана и Полину Гагарину — к ней вокалистка и пошла, потому что с Димой уже выигрывала шоу.

Фигуристая красотка очаровала наставников исполнением песни «Скажи "нет"» Михаила Бублика. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Порадовал всех и Мирон Проворов — мальчик в 7 лет приходил в восьмой сезон детского «Голоса», очаровал аудиторию, но дальше полуфинала пройти не смог, поэтому решил повторить путь, два года спустя. Для слепых прослушиваний все еще юный артист выбрал хит Сергея Чигракова «О любви».

Мирон Проворов в 7 лет приходил в восьмой сезон детского «Голоса», очаровал аудиторию, но дальше полуфинала пройти не смог. Фото: стоп-кадр 1tv.ru

Белокурый парень искренне тянул ноты и даже аккомпанировал себе на гитаре, но на красную кнопку нажал только Дима Билан, чего вполне хватило для повторного попадания в проект. Только повернувшись после окончания песни Егор Крид смог узнать участника, которого уже видел в восьмом сезоне.

— Вы дошли до полуфинала? — уточнил Дима Билан. — Отлично. А теперь пройдете дальше.

— Я оправдаюсь, почему не повернулась, — пояснила Пелагея. — «Голос. Уже не дети», а тут слышно, что поет ребенок.

Белокурый парень искренне тянул ноты и даже аккомпанировал себе на гитаре, но на красную кнопку нажал только Дима Билан. Фото: Юрий ФЕКЛИСТОВ

После этого логика наставников стала чуть яснее. Выходит, они ждут выросших и оперившихся артистов? Тогда как быть новичкам и тем, кто еще за время пути еще не успел подрасти?...