Председателем правления Центра «ВОИН» назначен казачий генерал, Герой ЛНР Виктор Водолацкий

Виктор Водолацкий. Фото: пресс-служба Центра «ВОИН»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, Герой Луганской Народной Республики, казачий генерал Виктор Водолацкий назначен председателем правления Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «ВОИН».

УКРЕПЛЕНИЕ ПРЕСТИЖА АРМИИ

Ранее он внес существенный вклад в дело возвращения Крыма в Россию, за что награжден Орденом «За верность долгу» и медалью «За освобождение Крыма и Севастополя».

За мужество, патриотизм, активную общественно-политическую деятельность, личный вклад в укрепление единства, развитие России Виктор Водолацкий награжден орденами Мужества, Почёта, Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Виктор Водолацкий – настоящий патриот, в период частичной мобилизации, несмотря на депутатскую бронь, выразил готовность направиться добровольцем в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине и неоднократно выезжал в зону СВО.

В новой должности Виктор Водолацкий будет заниматься развитием системы военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан, укреплением в молодёжной среде престижа службы в Вооруженных силах России, формированием патриотических ценностей и уважения к культурному, историческому и боевому прошлому и традициями нашей страны. Также он будет налаживать взаимодействие между Центром «ВОИН» и казачьими войсками для обмена опытом и консолидации усилий по подготовке будущих защитников Отечества.

В ПЕРВОМ НАБОРЕ – СВЫШЕ ТРЕХ ТЫСЯЧ

Торжественное открытие 12 региональных филиалов Центра «ВОИН» состоялось 11 мая 2023 года. За несколько месяцев проект показал свою востребованность и результативность, получил положительные отзывы от курсантов. Уже сегодня возникла необходимость увеличить количество филиалов в регионах, что требует укрепления кадрового состава.

В числе задач организации – подготовить молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет к службе в Вооруженных силах страны, укрепить их физически и морально. В первом наборе проходят обучение свыше трех тысяч человек. За три месяца ребята получат навыки, которые пригодятся не только в армии, но и в гражданской жизни – азы тактической медицины, инженерной, тактической и огневой подготовки, организации связи и пилотирования БПЛА. При работе с молодежью используются различные интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажеры, лазертаг и другие.

Еще один проект Центра «ВОИН» – летние военно-патриотические смены «Время героев», которые проводятся на базе летних детских оздоровительных лагерей и других профильных образовательных учреждений. В них участвуют парни и девушки от 14 до 17 лет.

Основная задача сборов «Время героев» – проведение учебно-тренировочных теоретических и практических занятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи, формирование знаний и умений в области военно-спортивной и морально-психологической подготовки.

Третье направление работы – это подготовка граждан в возрасте от 18 до 35 лет, пребывающих в запасе. Центр «ВОИН» должен помочь им восстановить утраченные навыки и компетенции, а также дать новые знания военно-технических особенностей СВО.