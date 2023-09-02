Индия запустила в космос исследовательскую станцию Aditya L1: Что ученые хотят узнать про Солнце

И на Солнце бывают ураганы. Фото: NASA

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила об успешном запуске космической станции Aditya L1. Ракета-носитель PSLV C57 (Polar Satellite Launch Vehicle) со станцией на борту стартовала 2 сентября с национального космодрома, вышла на околоземную орбиту и скоро переместится ближе к Солнцу, чтобы неотрывно за ним наблюдать.

Запланировано, что за четыре месяца исследовательский зонд доберется до своего рабочего места под Солнцем - точки Лагранжа L1, которая находится между Солнцем и Землей примерно в 1,5 миллиона километров от Земли.

Точка Лагранжа L1 – одна из пяти, расположенных в системе Солнце-Земля, в которых силы притяжения светила и нашей планеты уравновешивают друг друга. Объекты, попавшие туда, не будут притягиваться ни к Солнцу, ни к Земле – погрузятся, что называется, в вечный покой.

Точки Лагранжа. Фото: NASA

Кстати, некоторые вполне серьезные ученые полагают, что в точках Лагранжа - удобных для разнообразных наблюдений - могут быть размещены зонды инопланетных цивилизаций, отправленные к нам на разведку. Вдруг индусы их заметят?

На борту Aditya L1 установлены семь приборов, предназначенных для изучения атмосферы Солнца -фотосферы, хромосферы и короны – загадочного внешнего слоя. Коронограф (VELC) будет отправлять на Землю почти 1 500 изображений в сутки для анализа.

Также станция будет исследовать потоки частиц, идущих от светила, фиксировать изменения в магнитном поле.

Ученые надеются, что собранная информация существенно пополнит знания о солнечных вспышках, пятнах, корональных выбросах – о всем том, что заметно влияет и на людей, и на планету в целом. Полученные данные позволят понять, что именно предшествует вспышкам.

Состоялся успешный запуск индийской космической станции Aditya L1. Фото: ISRO

Не исключено, что солнечная индийская миссия поможет получить ответ на самый злободневный вопрос гелиофизики - позволит узнать, почему внешняя атмосфера светила гораздо горячее его видимой поверхности.

Температура на поверхности Солнца едва превышает 6 тысяч градусов. По логике она должна убывать по мере удаления от светила. Но температура, наоборот, растет. В сотни раз. Внешняя атмосфера Солнца - та самая корона - нагрета аж до миллиона градусов. Это недоразумение озадачивает уже более 60 лет, с тех пор как впервые было обнаружено.