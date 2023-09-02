В Тель-Авиве акция протеста беженцев переросла в массовые беспорядки

В Тель-Авиве акция протеста беженцев из Эритреи переросла в массовые беспорядки. Фото: REUTERS

В Тель-Авиве акция протеста беженцев из Эритреи переросла в массовые беспорядки.

За последние годы в Израиль в поисках убежища через границу с Египтом проникли десятки тысяч граждан Эритреи.

Фото: REUTERS

Сегодня сотни эритрейцев вышли в Тель-Авиве на акцию протеста: они требовали отмены фестиваля, которое посольство Эритреи в Израиле намеревалось провести.

Митинг быстро перерос в беспорядки: демонстранты стали грабить магазины, бить машины, вступать в потасовки с полицейскими. Стражи порядка стали стрелять в воздух и использовать светошумовые гранаты.

Фото: REUTERS

Как сообщила служба скорой помощи, 135 человек обратились за медицинской помощью, 15 находятся в тяжелом состоянии. Среди пострадавших – десятки полицейских, получивших травмы.

Власти просят воздержаться от посещений южных районов Тель-Авива, в которых живут нелегалы, поскольку в ряде кварталов до сих пор царит хаос.

Фото: REUTERS

Согласно официальным данным, в Израиле сейчас находятся более чем 30 тысяч беженцев из Эритреи, которую нередко называют «Северной Кореей Африки». У власти в Эритрее с 1993 года находится 77-летний Исайяс Афеворки, занявший пост президента сразу после того, как Эритрея отделилась от Эфиопии после долгой гражданской войны. По оценкам ООН, Эритрея является одним из мировых аутсайдеров в плане защиты прав человека.

Фото: REUTERS

Эритрейские власти объявили, что аналогичные фестивали будут проводиться в разных странах мира. Попытки сорвать мероприятие были зафиксированы в Швеции, США и Канаде, где также живут представители эритрейской общины. В американском Сиэттле и канадском Торонто фестиваль был отменен.