Стас «Ай, как просто»: Пропаганда поможет помирить русских с украинцами

Блогер-миллионник Стас Васильев. Фото: Даниил ОПАРИН

Только пропаганда поможет побороть все разногласия в российском обществе и помирить русских с украинцами. Но не просто пропаганда, а пропаганда нового типа. Какой она должна быть, мы в эфире Радио «Комсомольская правда» поговорили с блогером-миллионником, Стасом «Ай, как просто» Васильевым.

ЛЮДИ ПАНИКУЮТ ОТ БЕЗДЕЛЬЯ

- Мы вкатываемся в 2024 год. У нас будут выборы. Как ты оцениваешь сегодняшний общественный фон перед этим очень интимным периодом для страны?

- Я человек, не склонный к панике. Доллар - сотка, и что? Я зарабатывал 30 тысяч - это был минимум, чтобы более-менее жить в Москве и раз в неделю куда-то сходить. Тогда это была тысяча долларов. И сейчас тысяча долларов – 100 тысяч рублей - необходимый минимум, чтобы в Москве более-менее жить. Я к тому, что низкий рубль - это плохо, но не отражение уровня жизни.

- Ты к нам ехал в метро. Как ты оценишь уровень жизни отдельно взятого вагона?

- Их жизнь никак не меняется от курса доллара. Люди сидят в телефонах, получают информацию, смотрят видео, слушают музыку. И каких-то панических настроений я не вижу. Но я безусловно вижу их у своих друзей, коллег.

- А они из-за чего паникуют?

- Потому что у них много времени, чтобы читать новости. Так устроены медиа - негатив продается. И многие издания паразитируют на том, что они дают именно негатив. Правда жизни в том, что она состоит и из хорошего, и из плохого.

СССР ПОСТРОИЛ СОВРЕМЕННЫЙ КИТАЙ

- Подожди. Но обвал рубля, это все-таки рост цен. Мы много импортируем в самых разных секторах. Некоторые кричат ЦБ: «Доколе?!»

- У меня, конечно, вызывает вопросы, как были конфискованы наши резервы, почему за них никто не ответил, почему у нас перед началом СВО их не вывели. Но в остальном обычная, нормальная капиталистическая экономика.

- Кто виноват в таком обвале рубля, на твой взгляд?

- Система, общемировой империализм. Сейчас мы в процессе так называемого de-linking. То есть мы выходим из общемировой, глобализационной системы. Пока выходим в никуда - в сторону Китая.

- А это не то же самое, что менять одного господина на другого?

- Нет. Все-таки Китай – это, пусть и со спецификой, но все-таки социализм. На меня произвело впечатление, что они 800 миллионов человек за 10 лет вывели из-за черты бедности и сделали средним классом - это 6 полных Россий. Мы же 30 лет подстраивались под Запад, проводили либеральные реформы, говорили: «Давайте мы вам будем продавать ресурсы, ничего сами не будем производить». Я думаю, что, подстраиваясь под Китай, Россия будет становиться более социально направленным государством.

- Но ключевое, что опять Россия подстраивается.

- А что делать? Советский Союз не надо было разрушать. Наш СССР когда-то создал Китай, который есть сейчас. У них Сталин - это, кстати, очень уважаемый человек.

ЭПОХА ЧЕЛОВЕКА ОСВЕДОМЛЕННОГО

- Давай вернемся к разногласиям в обществе. Как объединить нацию?

- Пропаганда нужна нормальная. Я бы делал ставку на объемное мышление и объемный взгляд на СВО. То есть не конкретно говорить: «Россия богоподобным делом занимается - воюет с сатанистами и нечистью». Я бы нормально объяснил: «Ребята, есть такие предпосылки и вот такие. СВО началась потому что…, даже если вы против, Россия будет уничтожена». Я считаю, что правда на нашей стороне и поэтому пропаганда должна на 101% состоять из правды. А умные люди поймут.

- Есть кто-то из оппозиции, до кого ты хотел бы искренне достучаться?

- Огромное количество. На мой взгляд, они просто заблуждаются. Хотя есть и те, кто просто боится потерять свою аудиторию.

- Может и статус иноагента надо с кого-то снять?

- Ну, с парочки, безусловно, надо. Есть те, кого назначили иноагентами без антироссийской, скажем так, позиции.

- А как это могло произойти?

- Мы вступили в эпоху охоты на ведьм. Эта тенденция пугает, конечно. Я против нее стараюсь бороться. Я пытаюсь до людей достучаться, что нужно вступать в диалог с теми, кто готов говорить, нужно все объяснять.

- Кто главный виновник этого?

- Система. Я вообще не склонен искать виновника никогда ни в чем. Охота на ведьм не решит проблему. Одного уберут, другого назначат - он будет заниматься тем же самым. Потому что в системе по-другому быть не может. Я не говорю, что нужно лечь и ничего не делать. Я говорю, что нужно отстаивать суверенитет, но пропаганда должна измениться. И многое другое тоже. Пришла эпоха человека умного, осведомленного. Человека информационной эпохи. И разговаривать с этим человеком нужно по-другому – меньше эмоций, больше фактов и не пытаться убедить.

ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ХВАТИЛО МОЗГОВ

- Ты неоднократно говорил, что СВО рано или поздно закончится переговорами. Но часть нашего общества на слово «переговоры» очень возбуждается: «Как это?», «Это предательство!» Если вдруг будут переговоры, как ты их оценишь?

- Зависит от того, какими будут эти переговоры, какие будут условия, чем они закончатся. Если прекращаются боевые действия в целом, на мой взгляд, это здорово. А дальше нюансы.

- Насколько я понимаю, ты раньше так глубоко украинской темой не занимался.

- Я политикой начал интересоваться только в 2018 году. А про Донбасс я вообще узнал, когда СВО началась. Меня просто пригласили туда, а когда я уже вернулся оттуда, начал изучать. И такой: «Ни хрена себе! А я вообще ничего об этом не знал». И мне не стыдно об этом сказать.

- Были подписаны Минск-1, Минск-2. Постоянно были нарушения украинской стороной. И вот многие опасаются, что любые переговоры сейчас приведут к такому же сценарию.

- С Минском, думаю, все всё понимали. Я думаю зачем подписывали? Потому что пытались договориться и продолжить торговать, вести бизнес… Тут столько неизвестных. Главное, я надеюсь, что хватит мозгов второй раз такое не делать. И как-то предусмотреть все варианты развития событий.

ЛЮБОЙ СТАЛ БЫ ТАКИМ

- К украинцам у тебя ненависти нет?

- У меня вообще нет ни к кому ненависти по национальному признаку.

- Мы видели огромный массив отвратительных, чудовищных видео, которая сама публиковала украинская сторона: пытки, издевательства…

- …ужасные вещи.

- Мы все понимаем, какая была незавидная судьба у тех, кого киевский режим назвал колаборантами. Неужели у тебя не перегорел человеческий импульс к украинцам после всего этого?

- Нет, абсолютно нет. Я считаю, любого человека можно сделать коммунистом, фашистом, террористом, убийцей. Это исключительно пропагандистский вопрос. Почему они стали такими? Потому что восемь лет были отключены любые альтернативные средства пропаганды.

- А у нас даже Дмитрий Гордон принимал участие в программах. Шарий выступал на федеральном канале.

- Какая разница, где выступал Гордон? Главное же, кто был в украинском телеке. Те, кто не поддерживал Украину, там не выступали, им просто запрещали въезд. Там закрывались издания, устраивались пожары. Там не было альтернативной точки зрения. Когда ты одно и то же из тысячи разных излучателей слышишь, то и станешь таким же. Любой из нас мог бы стать таким же, чего бы мы там себе ни думали.

И ДАЛЬШЕ БУДЕМ СИДЕТЬ?

- Ты считаешь, что рано или поздно СВО закончится, с украинцами можно будет передоговориться, создать им новую реальность?

- Конечно.

- А почему мы до сих пор не можем управиться со своими согражданами? Некоторые из них, как мы понимаем, выступают наводчиками, собирают информацию для ВСУ. ФСБ об этом заявляет.

- А где берутся эти россияне? Они берутся из запрещенной в России террористической организации ФБК. У них есть свои сети, у них есть подписки, они снимают на YouTube ролик и говорят: «Вот, борись с Путиным». Видели ролик от ЦРУ, который на официальном канале у них был выложен? «Пишите донос на Путина, вступайте…» Оно вроде бы смешно, а работает на самом деле.

- Ты ругаешь российскую пропаганду, что не справляется. А как нам дальше справляться? Перепрошивать украинцев, наших перебежчиков?

- Блокировать альтернативные источники информации, которые не дают свободы слова, и вещать исключительно свою пропаганду.

- То есть вести себя как Украина?

- Хорошо, давайте сидеть дальше, а YouTube будет блокировать пророссийские каналы за пророссийское мнение или за любую альтернативу. Тех, кто им нужен, они же с помощью алгоритмов выводят в рекомендации. А пророссийские - просто удаляют.

- Что для тебя важнее – стабильность или свобода?

- Что считать свободой? Вот эти пляски на майдане с приводом олигархов к власти? Я это свободой не считаю.