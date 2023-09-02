Коммуникации, мотивация и принципы космонавта: подростки-сироты со всей России прошли тренинговую программу "Кампус-2023"

Фото: фонд "Арифметика добра"

Дети-сироты живут в закрытой системе и не имеют представления о реальном мире. Покидая детский дом, они не понимают, как начать самостоятельную жизнь. По данным Генпрокуратуры, к 40 годам лишь 10% сирот успешно социализируются в обществе. Остальных, кто так и не смог интегрироваться в реальную жизнь, ждут алкоголизм, наркомания, тюрьмы и смерть.

«Арифметика добра» — благотворительный фонд, который с 2014 года системно решает проблемы сиротства в России. Неподготовленность к жизни - одна из таких проблем. Чтобы разобраться с ней, волонтеры создали образовательную программу "Шанс", которая состоит из онлайн-обучения, тренингов, профориентации и сообщества выпускников. А еще - из летнего Кампуса.

В течение восьми дней подростки-сироты, приехавшие для участия в программе из 8 регионов России, осваивали, что такое коммуникация, социальный интеллект, позиционирование себя, мотивация, проектирование, управление телом и даже "принципы космонавта".

Фото: фонд "Арифметика добра"

В первый день дети знакомились друг с другом, с кампусом и его пространством. На второй день кураторы сформировали из них группы по возрасту. Каждая группа могла договориться о своих правилах, но при этом действовали общие для всех участников кампуса — например, здесь нет агрессии и нарушения личных границ. Концепция кампуса — космическая, задача каждой группы — долететь до своей планеты и исследовать новый мир, поэтому в рамках трехчасовых тренингов все подростки прошли через пять лабораторий:

1. Лаборатория «Коммуникации и взаимоотношения» учит участников справляться с давлением сверстников, отказываться от неблагоприятных предложений и конструктивно разрешать конфликты.

2. Лаборатория «Управление телом» развивает навыки уверенности в себе, контроля эмоций и управления стрессом.

3. Лаборатория «Мотивация» помогает участникам раскрыть свой потенциал, установить цели и научиться преодолевать трудности.

4. Лаборатория «Проектирование» развивает креативность, логическое мышление и навыки решения сложных задач.

5. Лаборатория «Самопозиционирование» помогает участникам определить свои ценности, приоритеты и развить навыки самоорганизации.

А также подростки должны были освоить "Принципы космонавта" - это пять призывов, следуя которым им будет проще справиться с тяжелыми стрессовыми ситуациями. В основе принципов — структура жизнестойкости психолога Сальваторе Мадди, адаптированная доктором психологических наук, профессором МГУ Д.А. Леонтьевым.

«Наша цель — мотивировать ребёнка не бояться сделать выбор, показать, “а как можно еще”. Как можно общаться, на что опереться при выборе профессии и места учебы, как спланировать то, что возможно спланировать. Поэтому программа летнего кампуса построена так, чтобы позволить подростку поверить в возможность достижения успеха», — рассказывает руководитель образовательной программы «Шанс» Татьяна Николаева.

Она подчеркнула - подростки, которые попали в "Кампус", уже заряжены на успех. А пройдя через программу, они получают бесценный опыт, который поможет им в достижении самых амбициозных целей во взрослой жизни, станет отличным шансом для счастливого будущего.