Шуфутинский поет «Третье сентября» почти 30 лет, и пока не надоело

Певец Михаил Шуфутинский Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Музыканты обсудили разные периоды жизни исполнителя хита «Третье сентября», полистали его семейный альбом с фотографиями, поговорили о Москве 50-х и Нью-Йорке 80-х годов.

- У меня два сына – старший Дэвид и младший Антон. Антон живет в Америке, Дэвид – в Москве. И семь внуков: у старшего - два мальчика и девочка, а у младшего - три мальчика и девочка, - рассказал Шуфутинский о своих потомках.

Шуфутинский признался, что петь любил с детства. Все решил аккордеон, который принес домой его отец. Чаще всего отец играл на нем «Песню о 28 панфиловцах». Михаил до сих пор помнит слова: «Их было только двадцать восемь, а за спиной была Москва»...

Почти нет сомнения, что одна из самых известных песен Шуфутинского - «Третье сентября», которая и прозвучит в программе «Мелодии моей жизни».

- Этой песне уже 29 лет. Я исполняю ее из концерта в концерт. Она мне никогда не надоедает, - говорит Шуфутинский.

В программе «Мелодии моей жизни» шансонье вживую исполнит «Заходите к нам на огонек», «Черным по белому», «Дядя Паша» и, конечно, «Третье сентября». Программа выйдет в эфир 3 сентября на Первом канале.