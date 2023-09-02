Сын Децла — на журфак, дочь Волочковой – на экономический: Куда поступили дети российских звезд

Сын Децла Антоний со студенческим билетом у здания журфака. Фото: социальные сети

Минувшим летом сразу несколько наследников звезд были зачислены в престижные вузы. Многие (но не все) дети знаменитостей решили продолжить семейные творческие династии. Узнали - кто куда пойдет учиться с первого сентябрьского понедельника.

Продолжатели династий – артисты и продюсеры

Старший сын актеров Екатерины Климовой и Игоря Петренко поступил на актерский факультет театрального вуза. 16-летний Матвей Петренко будет учиться в Московской театральной Школе Олега Табакова (худрук Владимир Машков). Срок обучения - 5 лет, набор - раз в 2 года. Петренко начнет получать высшее образование по специальности «актерское искусство», в будущем ему присвоят квалификацию «артист драматического театра и кино». Матвей успешно прошел вступительные испытания и стал студентом. Мама первокурсника так объяснила выбор профессии сына: «Судя по оценкам, сын – гуманитарий, но при этом он очень обаятельный, в школе его все обожали. Чем раньше сын начнет учиться на актерском, тем раньше поймет, ту ли дорогу для себя выбрал». Матвей очень воодушевлен и уверен, что сделал правильный выбор. Минувшим летом мальчик закончил частную Ломоносовскую школу.

Сын актеров Петренко и Климовой Матвей пошел учиться на актера. Фото: социальные сети

Дочь актеров Игоря Гордина и Юлии Меньшовой закончила школу еще 2 года назад, но с вузом определилась не сразу. Сначала Таисия поступила в Высшую школу экономики – решила изучать медиакоммуникации. Таисия Гордина готовилась основательно именно к поступлению в это учебное заведение. Однако, начав обучение, Таисия поняла, что выбрала не ту профессию, к которой лежит душа. И теперь будет «грызть» гранит другой науки. 20-летняя Таисия Гордина поступила в Школу-студию МХАТ на продюсерский факультет. Внучка народного артиста и легендарного режиссера Владимира Меньшова решила учиться на театрального продюсера. Старший брат студентки Андрей Гордин уже выпускник этого же вуза – мастерской Дмитрия Брусникина, также он изучал режиссуру в Московской школе нового кино.

Вера Ефремова с лета 2023 — студентка школы студии МХАТ. Фото: Борис КУДРЯВОВ

19-летняя Вера Ефремова тоже бросила «вышку» и этим летом поступила в театральный институт. Вера — дочь актера Михаила Ефремова и его последней жены Софьи Кругликовой (звукорежиссер, преподаватель Института современного искусства, доцент кафедры музыкальной звукорежиссуры Гнесинки). Кругликова воспитывает трех младших детей Михаила Ефремова (у него 6 детей от 4 жен) и ждет актера из колонии, где он отбывает наказание за ДТП со смертельным исходом, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Вера Ефремова (старшая дочь Михаила и Софьи) прошлым летом окончила школу и поступила в институт – ее мама тогда оплатила первый курс (650 тысяч рублей) учебы на факультете «управление в креативных индустриях». Но после первой сессии вуз бросила – поняла, что не ее это профессия. При том, что целый год параллельно с учебой подрабатывала ассистентом, помощником на съемочных площадках: рекламы, онлайн проектов, сериалов. Параллельно готовилась поступать в театральный – как и мечтала до подросткового возраста. С сентября Вера учится на актрису: пошла по стопам знаменитых родственников - бабушка Веры народная артистка, профессор Школы-студии МХАТ Алла Покровская, дедушка народный артист Олег Ефремов – худрук МХТ им. Чехова.

Михаил Ефремов по телефону узнал новость о поступлении дочери Веры. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Вера Ефремова поступила в престижный театральный вуз, где преподавали ее легендарные дедушка и бабушка. Девочка начала учебу на первом курсе Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Конкурс, как всегда, был огромный – больше ста человек на место. Визитка Веры Ефремовой есть в актерском агентстве – наследница знаменитой актеркой фамилии уже готова стать новой звездой кинематографа.

Ее одногруппницей стала 18-летняя Мария Пореченкова. Дочь актера Михаила Пореченкова и его жены художника Ольги Пореченковой (у пары трое детей, а у народного артиста есть двое старших – от предыдущих отношений). Мария Пореченкова также начинает учебу на первом курсе Школы-студии МХАТ, мастерская Марины Брусникиной и Сергея Щедрина. Брусникинцев набрали 14 девочек и 11 мальчиков. Учиться будущем актерам предстоит четыре года. Михаил Пореченков ранее рассказывал, что у его дочери Марии было желание стать актрисой: «Всегда хотела. У нее есть к этому склонность. Например, она выиграла Всероссийский конкурс чтецов». Сын Пореченкова (тоже Михаил) учится на режиссерском факультете Школы-студии МХАТ.

Актер Михаил Пореченков с дочерью Марией — будущей актрисой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Управленец и политик

Сын музыкантов Ирины Дубцовой и Романа Черницына 17-летний Артем Черницын летом закончил частную Ломоносовскую школу и поступил в МГИМО. Артем начинает учебу на факультете управления и политики. Мама поддержала сына 1 сентября на вручении студенческих билетов: «Самое счастливое время! Нашим детям легкой, интересной учебы, отличных оценок и самое главное желания учиться!» Артем учился хорошо, он парень разностороннее развитый – увлекается программированием. Летом наследник звезд подрабатывал - Артем очень интересуется автомобилями и всем, что с ними связано, разбирается так, как далеко не каждый, уже работающий в этой сфере.

Ирина Дубцова поддержала сына на вручении студенческих билетов в МГИМО. Фото: социальные сети

Экономист

Дочь балерины Анастасии Волочковой 17-летняя Ариадна Волочкова стала студенткой Высшей школы экономики. Девочка училась хорошо – в лицее при «вышке». Ариадна в 13 лет переехала из дома мамы Анастасии Волочковой в семью отца. Ариадна живет с отцом бизнесменом Игорем Вдовиным и его женой телеведущей Еленой Николаевой. С лета девочка планировала заселиться в шикарных московскую квартиру мамы-балерины, чтобы жить там со своим парнем. Однако Волочкова не дала дочери ключи от квартиры: балерина разумно аргументировала отказ тем, что девочке еще рано жить с парнем. Из-за этого Ариадна обиделась на маму.

Дочь балерины Анастасии Волочковой Ариадна поступила в Высшую школу экономики. Фото: социальные сети

Журналист

Сын Децла Антоний со студенческим билетом у здания журфака. Фото: социальные сети

Сын покойного музыканта Кирилла Толмацкого (рэпер Децл) 18-летний Антоний Киселев сообщил: «Первый день на новом месте». Антоний поделился новостью: он стал студентом факультета журналистики МГУ и сделал фото со студенческим билетом во дворе здания факультета на Моховой улице. Парня на вручении студенческих билетов поддержала мама Юлия Киселева.