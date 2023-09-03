Последние новости о ситуации вокруг Украины на 3 сентября 2023 года: суд в Киеве отправил миллиардера Коломойского под арест, а на Украине констатировали кризис мобилизации

Коломойский уже прибыл в Шевченковский суд города Киева. Фото: REUTERS

СОВПАДЕНИЕ, НЕ ПРАВДА ЛИ?

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на онлайн-брифинге заявил, что администрация США не поддерживает и не поощряет ВСУ наносить удары вглубь российской территории.

- Не было никаких изменений в том, что касается нашей политики в отношении ударов Украины вглубь территории России. Мы не поощряем и не поддерживаем, – рассказал отставной адмирал

Странным образом это совпало с заявлением России о постановке на боевое дежурство новой межконтинентальной ракеты «Сармат».

В ПОЛЬШЕ ЗАКРЫЛИ КРУПНЕЙШИЙ ЦЕНТР ДЛЯ БЕЖЕНЦЕВ С УКРАИНЫ

В Польше закрыли крупнейший центр поддержки украинских беженцев, сообщает Wyborcza. Такое решение принял мазовецкий воевода Тобиаш Боченьский. В пресс-службе воеводы заявили, что нет смысла содержать такой большой центр в условиях, когда новые люди туда в последнее время перестали приходить.

Пункт располагался в крупном торговом комплексе в окрестностях Варшавы и мог вместить в себя до 10 тыс. человек. Но на момент закрытия в нём находилось около 300 украинских беженцев. Некоторых из них отправили в другие центры, но многим беженцам пришлось вернуться на Украину.

Чего и требовалось ожидать.

США РЕШИЛИ ПЕРЕДАТЬ КИЕВУ БОЕПРИПАСЫ С ОБЕДНЕННЫМ УРАНОМ

Агентство Reuters со ссылкой на чиновников из администрации Байдена сообщило, что США впервые передадут Украине боеприпасы с обедненным ураном в новом пакете помощи.

Источники утверждают, что боеприпасы смогут применяться американскими танками Abrams, первая партия которых должна быть поставлена Киеву в середине сентября.

В общем, пока США не заразят радиацией всю Европу, в Вашингтоне явно не успокоятся.

В ГЕРМАНИИ ПОДСЧИТАЛИ МЕСТНЫЕ РЕЗЕРВЫ ДЛЯ ВСУ

Немецкое издание Bild сообщило, что в Германии находится более 160 тысяч украинцев-мужчин призывного возраста. Большинство из них сбежали в Германию с Украины после начала российской Специальной военной операции. По данным МВД Германии, на февраль 2023 года с начала конфликта в страну въехали 163 287 украинских мужчин призывного возраста.

Как подсчитало издание, это больше половины всей украинской армии на данный момент. Но здесь у педантичных немцев закралась, мягко говоря, ошибка. Ранее в Киеве заявляли, что в действующих частях ВСУ у них не менее 700 тысяч личного состава, а всего под ружьем миллион человек.

БОРРЕЛЬ ВЗЯЛ ВСТРЕЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Министры обороны стран ЕС обсудили возможность увеличения количества украинских военнослужащих, которых обучат в рамках тренировочной миссии Евросоюза, поскольку намеченный план будет выполнен до конца октября. Об этом на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

- Миссия уже подготовила 25 тысяч украинских военных. Мы достигнем запланированного на конец года показателя в 30 тысяч военнослужащих до конца октября, - отметил он и сознался. - И я предложил министрам повысить целевой показатель миссии до 40 тысяч военнослужащих до конца года.

Боррель напомнил, что тренировочная миссия ЕС, которая «имела реальное влияние и внедрялась беспрецедентно быстро», ставила цель до конца 2023 года подготовить 30 тысяч украинских военных. Теперь Боррель взял встречные обязательства – довести это количество до 40 тысяч к концу года.

НА УКРАИНЕ – КРИЗИС МОБИЛИЗАЦИИ

Украинский политолог Руслан Бортник поставил неутешительный диагноз своей стране. По его словам, на Украине наступил настоящий кризис мобилизации, и властям давно пора это признать.

- Я обратил внимание на заявление секретаря Совета нацбезопасности и обороны господина Данилова, который сказал, что будут мобилизовать, возможно, и частично пригодных к армии, - обрисовал происходящее Бортник. - Если сопоставить слова Вениславского о призыве студентов и Данилова, то понятно, что это – проявление кризиса мобилизации, что власть ищет дополнительные ресурсы, кого еще можно мобилизовать в войска, поскольку очевидно, что существующие инструменты мобилизации, существующие нормы мобилизации сегодня уже не удовлетворяют потребности Вооруженных сил Украины.

Наконец-то до самых на Украине что-то стало доходить в голову, а не просто свисать с ушей.

СУД АРЕСТОВАЛ КОЛОМОЙСКОГО

Настоящий детектив разыгрался на Украине с Игорем Коломойским. Утром ему представители СБУ и Генпрокуратуры вручили «подозрение» (обвинение) в мошенничестве и легализации средств, добытых преступным путем, а после обеда Коломойский уже прибыл в Шевченковский суд города Киева, где ему избирали меру пресечения. Некогда один из богатейших бизнесменов-миллиардеров Украины прибыл в суд уже с чемоданчиком в руках, в который были сложены его вещи, и в спортивном костюме, явно готовый к препровождению его в СИЗО.

Коломойский отказался от любых комментариев и попросил суд провести заседание в закрытом режиме. Ему пошли навстречу в этом вопросе, а в итоге суд арестовал Игоря Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 509 млн гривен (около $14 млн).

Для Коломойского это не деньги, и можно прогнозировать, что уже через пару суток он внесет залог и выйдет на свободу.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

- Нобелевский комитет продолжает свое цирковое представление клоунов – спустя всего 1 день после своего решения пригласить послов РФ и Белоруссии на церемонию премии, в комитете отозвали приглашения.

- МИД РФ заявил, что площадка ООН превратилась в арену для нечистоплотных методов работы Запада.

- Глава парламента Словакии Борис Коллар вслед за Польшей и Венгрией призвал продлить запрет на импорт украинского зерна, который истекает 15 сентября.

- В Одессе полиция пришла с обыском в туберкулёзный диспансер в поисках дел, по которым выдавали освобождение от мобилизации.