С 24 февраля Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Фото: Александр КОЦ

С 24 февраля Вооруженные силы России проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 3 сентября 2023 года.

Советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин заявил, что трехмесячное наступление Вооруженных сил Украины терпит неудачу, даже несмотря на помощь со стороны стран блока НАТО. По его мнению, многотысячные потери ВСУ должны показать украинскому обывателю, насколько глупо киевский режим тратит человеческие и материальные ресурсы и как безразлично относится к своему народу.

Российские подразделения средствами противовоздушной обороны перехватили за сутки два снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS, а также одну противорадиолокационную ракету HARM и 25 украинских беспилотников.

Вооруженным силам России удалось улучшить свое положение вблизи населенного пункта Клещеевка, который расположен в Донецкой народной республике, сообщило Министерство обороны РФ.

Между тем экс-сотрудник Пентагона Стивен Брайен высказала мнение, что ВСУ не смогут провести наступление из-за огромных потерь. Для крупной мобилизации Украине придется задействовать даже студентов, заявил он. По его словам, Киев задействовал уже почти все возможные стратегические ресурсы и резервные подразделения, и теперь ему приходится пополнять ряды ВСУ менее боеспособными солдатами.

Помощник врио главы ДНР Гагин сообщил, что все чаще украинцы стали пытаться уклониться от вступления в ряды ВСУ, понимая, что им некого и нечего защищать. Люди на Украине стали понимать, что защищать президента Владимира Зеленского и его команду – действительно глупо, считает советник Дениса Пушилина.